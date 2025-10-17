ETV Bharat / bharat

ತನ್ನದೇ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಲದ ಮರ!

ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಿಪೇಟ್ ಮಂಡಲದ ಯಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಲದ ಮರವು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

A unique banyan tree
ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಲದ ಮರ (Eenadu / ETV Bharat)
October 17, 2025

ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ) : ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಿಪೇಟ್ ಮಂಡಲದ ಯಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಮರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಆಲದ ಮರವೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಲ್ಲಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮರವು ಅದರ ಕಾಂಡದೊಳಗೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಹುದುಗಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮರದೊಳಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮರದ ದೇಹದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ತೊಗಟೆಯೊಳಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬೆರೆತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಮರದ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದು ಕಲ್ಲುಗಳ ರಾಶಿಯಾಗಿತ್ತು: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಆಲದ ಮರ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ರಾಶಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಲ್ಲಿನ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಸಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಿತು. ಆದರೆ, ಅದು ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಳೆದಂತೆ, ಎಳೆಯ ಮರವು ಕಲ್ಲುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಕ್ರಮೇಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಕಲ್ಲುಗಳ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮರವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತಾಯಿತು. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಹೇಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ಜೀವಂತ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಲ್ಲಯ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಈ ಆಲದ ಮರ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಆಲದ ಮರವನ್ನು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಕಾಂಡದೊಳಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲ್ಲುಗಳು ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ, ಮರವು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅದ್ಭುತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ; ಇದು ನಂಬಿಕೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಶಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಯಾಂಚಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಲದ ಮರದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂತು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದ ಸರಳ ಸಸಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 93ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಬತ್ತದ ಉತ್ಸಾಹ; ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಂಡ ಒಬ್ಬಂಟಿ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ!

MALLAIAH TEMPLE
SACRED GUARDIAN
ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಲದ ಮರ
TELANGANA
BANYAN TREE

