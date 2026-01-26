ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲ ಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ!; ಕೈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಗಳಿವು!
ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೊದಲ ನಕಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
Published : January 26, 2026 at 3:01 PM IST
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜ. 26ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾದ ಈ ದಿನವನ್ನೇ ನಾವು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಕೈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿ: ಆದರೆ, ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಇತಿಹಾಸ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಯಿತು?, ಮೊದಲ ಮುದ್ರಿತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ.
ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಬಿಹಾರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದವನ್ನು ಬರೆದರು. ಅದರ ಮೊದಲ ನಕಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಕೈಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯ ಕುರಿತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಶೀಶ್ಪಾಲ್ ಗುಸೇನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವಾದ್ದರಿಂದ, ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುದ್ರಣಾಲಯವು ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.
ಮೊದಲ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿ: ಸಂವಿಧಾನದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಆಗ ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮುದ್ರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನ ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಇಟಾಲಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದರಾದರೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮುದ್ರಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಂದರೆ ಅದು ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಈ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಪುಟವನ್ನು ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ್ ಕಲಾವಿದರು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಟವನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಲಿಥೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಮೂಲ ಕೈಬರಹದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಗುಸೇನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
47ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಜನವರಿ 26 1950ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ : ದೇಶ 1947ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಿತಾದರೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಜನವರಿ 26, 1950 ರಂದು. ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಒಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ, 11 ತಿಂಗಳು, 18 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾದ ಈ ದಿನವನ್ನೇ ನಾವು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಣರಾಜ್ಯ ಎಂದರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ದಿನ.
ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಡಾ. ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕರಡು ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. 1947ರಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ, ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಒಟ್ಟು 299 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಯನ್ನು 26 ನವೆಂಬರ್ 1949 ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಕೈಬರಹದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು 24 ಜನವರಿ 1950 ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ 284 ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. 26 ಜನವರಿ 1950 ರಂದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ', 'ಸ್ವದೇಶಿ' ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವಗಳು: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು