ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣ: 2 ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು, ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರದವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಜಾಲ

ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿರುವ ಅಂಶ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿರುವ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಜಾಲ ವಿಜಯವಾಡದಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ವಿಜಯವಾಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬಲಗಮ್ ಸರೋಜಿನಿ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದಂತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ಎರಡು ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಇದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಜಯವಾಡ ಪೊಲೀಸರು ಇದುವರೆಗೆ 12 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳ ನಡುವೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿಜಯವಾಡದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 1.80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೂ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಣ ಸರೋಜಿನಿಯಿಂದ ಸತೀಶ್, ಅನಿಲ್, ಕಿರಣ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ದೆಹಲಿಯ ಕಿರಣ್ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಿಲ್, ಕವಿತಾ, ನೂರಿ, ಕಾಜಲ್ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಮುಂಬೈ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಧಾರಿಗಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ತಿ ದೆಹಲಿಯ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್​ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಹೋಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರಿಂದ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಜಯವಾಡದ ಸರೋಜಿನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಎರಡು ಗ್ಯಾಂಗ್​ಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ವಿಷಯ ಆರೋಪಿಗಳ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಅನಿಲ್ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು. ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಶಾರದಾ ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆಯ ಪತಿ, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸರೋಜಿನಿಯ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಗಳು ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್, ಸತೀಶ್, ಕವಿತಾ ಮತ್ತು ನೂರಿ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಲಿವೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನದ ಜೊತೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪೋಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

