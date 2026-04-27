ETV Bharat / bharat

ಮಾಲೀಕನ ಸಾವಿಗೆ ತಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ನೋವು: 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಆಹಾರ, ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಹಸು!

ಮಾಲೀಕನ ಸಾವಿಗೆ ತಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹಸುವೊಂದು ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.

ಮಾಲೀಕನ ಸಾವಿನ ನೋವಲ್ಲಿ ಹಸು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 27, 2026 at 8:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಾಲಸೋರ್: ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಲೀಕನ ಸಾವಿಗೆ ತಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಹಸುವೊಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಆಹಾರ, ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲಸೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೆಮುನಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಖುಸಾಲಿಗಂಜ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ ಹಸು: ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಈ ಹಸುವನ್ನು ಮಾಲೀಕ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಹಸುವನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಲೀಕನ ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಾಗದೇ ಹಸು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಹಗ್ಗ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಬರುವಾಗ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಗುದ್ದಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಮಾಲೀಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನೋವಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕನ ಮೃತಪಟ್ಟ ದಿನದಿಂದ ಹಸು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ಸೇರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಲೀಕನ ಮೃತಪಟ್ಟು 10 ದಿನವಾದ್ರೂ ಹಸು ಮಾತ್ರ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ.

ರೆಮುನಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಖುಸಾಲಿಗಂಜ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಣ ಮತ್ತು ಸುನಿತಿ ಮಹಾರಾಣ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕರುವನ್ನು ದಂಪತಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಸಾಕಲು ತನಗೆ ಒಂದು ಹಸು ನೀಡುವಂತೆ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು, ತಾವು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಕಿದ್ದ ಹಸುವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಯುವಕ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮಾಲೀಕನ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರದೇ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಹಸು ಹಗ್ಗ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಮಾಲೀಕನ ಮನೆಯತ್ತ ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಾಲೀಕ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹಸು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗುದ್ದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸು (ETV Bharat)

ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಹಸು: "ಹಸುವನ್ನು ನನ್ನ ಪತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಹತ್ತಿರ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಹಸು ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೆರೆಯವರು ಈ ಹಸುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಂದು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಪತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಸು ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಮೃತ ಪತ್ನಿ ಸುನಿತಿ ಮಹಾರಾಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಶಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಸು: "ಹಸು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದೆ. 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಸು ಅಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಾಲೀಕನ ಸಾವಿಗೆ ತಾನೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಹಸು ಭಾವಿಸಿ ಅದೇ ನೋವಲ್ಲಿ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ"ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ರಾಣಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಸು ನಮ್ಮ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿತ್ತು. ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಹಸುಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರ ಹಸು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಒಂದು ಹಸು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಸುವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇವು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಹಸು ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ, ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆಯೇ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಓಡಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಗುದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಚರಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಪರಿಣಾಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೃತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪುತ್ರ ಗಣೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಸುವಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ: ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ,ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲು ಹಸುಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಕೊಂದ ನೋವಲ್ಲಿದೆ. ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನುತ್ತಿ, ಇದರಿಂದ ಅದು ಅಶಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಹೆದರುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಾಣಿಯಾದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಣೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

COW STORY
COW REFUSES FOOD WATER
ಆಹಾರ ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಹಸು
ODISHA
COW LOYALTY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.