ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಆಭರಣಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭ: 4 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ಶಬರಿಮಲೆ ತಲುಪಲಿರುವ ಆಭರಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
ದೀಪಾರಾಧನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಡಿ. 26 ರಂದು ಸಂಜೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ರಾಜರ ಕಾಲದ ಆಭರಣಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಸನ್ನಿಧಾನಂ ತಲುಪಲಿದೆ.
Published : December 23, 2025 at 10:26 AM IST
ಶಬರಿಮಲೆ (ಕೇರಳ): ಶಬರಿಮಲೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಪೂಜೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ರಾಜರ ಕಾಲದ ಆಭರಣಗಳು ಹೊತ್ತ ಔಪಚಾರಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅರನ್ಮುಲಾದ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ, ದೀಪಾರಾಧನೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 26ರಂದು ಸಂಜೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇಂದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರವರೆಗೆ, ಅರಣಮುಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಿರುವಾಂಕೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಮಂಡಲ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು.
ಆಭರಣಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯಗಳು:
ಡಿಸೆಂಬರ್ 23:
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 - ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅರನ್ಮುಲಾ
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.15 - ಮೂರ್ತಿ ತಿಟ್ಟ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30 - ಪುನ್ನಂತೊಟ್ಟ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.45 - ಚವುಟ್ಟುಕುಲಂ ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 - ತಿರುವಂಚನ್ಕಾವು ದೇವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30 - ನೆಡುಂಪ್ರಯಾರ್ ತೆವಲಶೇರಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30 - ನೆಡುಂಪ್ರಯಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 - ಕೊಝಂಚೇರಿ ಟೌನ್
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.10 - ಕೊಝಂಚೇರಿ ಶ್ರೀ ಮುರುಗಾ ಮಂಟಪ
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.20 - ತಿರುವಾಭರಣ ಪಥ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂಡಪಂ ಕಾಲೇಜು ಜಂಕ್ಷನ್
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 - ಕೊಝಂಚೇರಿ ಪಂಬಾಡಿಮೂನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 - ಕರಂವೆಲ್ಲಿ
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.15 - ಇಳಂತೂರ್ ಇದ್ದತವಳಂ
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.20 - ಇಳಂತೂರು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕುನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 - ಇಳಂತೂರು ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11.45 - ಇಳಂತೂರ್ ಕಾಲೋನಿ ಜಂಕ್ಷನ್
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 - ಇಳಂತೂರು ನಾರಾಯಣಮಂಗಲಂ
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 - ಅಯ್ಯತ್ತಿಲ್ ಮಲನಾಡು ಜಂಕ್ಷನ್
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30- ಅಯ್ಯತ್ತಿಲ್ ಕುಟುಂಬಯೋಗ ಮಂದಿರ
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.40- ಅಯ್ಯತ್ತಿಲ್ ಗುರುಮಂದಿರಂ ಜಂಕ್ಷನ್
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.50 - ಮೇಜುರ್ವೇಲಿ ಆನಂದಭೂದೇವರಂ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.15 - ಇಲವುಮತಿಟ್ಟ ದೇವಾಸ್ಥಾನ
- ಸಂಜೆ 3.45 -ಇಳವುಮತಿಟ್ಟ ಮಲೆನಾಡು
- ಸಂಜೆ 4.30 - ಮುತ್ತತುಕೋಣಂ SNDIP ಮಂದಿರ
- ಸಂಜೆ 5.30- ಕೈತವನ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಸಂಜೆ 6 - ಪ್ರಕನ್ನನ್ ಒಳಾಂಗಣ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಸಂಜೆ 6.30 - ಚೆಕ್ಕನಾಳ್
- 7 - ಉಪ್ಪಮೊನ್ ಜಂಕ್ಷನ್
- 8 - ಓಮಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ರಕ್ತಕಂಡಿಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ)
ಡಿಸೆಂಬರ್ 24:
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 - ಓಮಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ರಕ್ತಕಂಡಿಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಪ್ರಾರಂಭ)
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 - ಕೊಡುಂತರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 - ಅಜೂರ್ ಜಂಕ್ಷನ್
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.45 - ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಉರಮನ್ ಕೋವಿಲ್
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 - ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಷಷ್ಠಕ್ಷೇತ್ರ
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 - ಕರಿಂಬನಕಲ್ ದೇವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 – ಶಾರದಾಮಧೋಮ್ ಮಂಡುಕುಟ್ಟುಕಲ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಡಿಐಪಿ ಮಂದಿರಂ
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 – VHS 78ನೇ ಶಾಖೆ, ಕಡಮ್ಮನಿಟ್ಟ್
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 – ಕಡಮ್ಮನಿತ್ತ್ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಊಟ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ)
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15 – ಕಡಮ್ಮನಿತ್ತ್ ಋಷಿಕೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 – ಕೊಟ್ಟಪ್ಪಾರ ಕಲ್ಲೇಲಿಮುಕ್ಕು
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.45 – ಪೆರುಂಕಾಡು SNDIP ಮಂದಿರ
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.15 – ಮಕೆಜೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಸಂಜೆ 3.45 – ಮೈಲಾ್ರ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಸಂಜೆ 4.15 – ಕುಂಬಳ ಜಂಕ್ಷನ್
- ಸಂಜೆ 4.30 – ಪಾಲಮತ್ತೂರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ
- ಸಂಜೆ 4.45– ಪುಲಿಮುಕ್ಕು
- ಸಂಜೆ 5:30 – ವೆಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರ
- ಸಂಜೆ 6.15 – ಇಳಕೊಳ್ಳೂರು ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ರಾತ್ರಿ 7.15 – ಚಿತ್ತೂರು ಮುಕ್
- ರಾತ್ರಿ 7.45 - ಕೊನ್ನಿಮ್ ಟೌನ್
- ರಾತ್ರಿ 8 – ಕೊನ್ನಿಂ ಚಿರಕ್ಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ರಾತ್ರಿ 8.30 – ಕೊನ್ನಿಂ ಮುರಿಂಗಮಂಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನ (ರಾತ್ರಿ ಊಟ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ)
ಡಿಸೆಂಬರ್ 25:
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30 - ಕೊನ್ನಿಮ್ ಮುರಿಂಗಮಂಗಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಪ್ರಾರಂಭ)
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 - ಚಿತ್ತೂರು ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30 - ಅಟ್ಟಚಕ್ಕಲ್
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 - ವೆಟ್ಟೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊಟ)
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 - ಮೈಲಾಡುಂಪರಾ
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 - ಕೊಟ್ಟಮುಕ್ಕು
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 – ಮಲಯಾಳಪ್ಪುಳ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಮಲಯಾಳಪ್ಪುಳ ತಝಂ
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.15 – ಮನ್ನಾರಕುಳಂಜಿ
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 – ತೊಟ್ಟಮೊನ್ಕಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 – ರನ್ನಿ ರಾಮಪುರಂ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಊಟ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ)
- ಸಂಜೆ 5.30 – ಇಡಕ್ಕುಳಂ ಷಷ್ಠಕ್ಷೇತ್ರ
- ಸಂಜೆ 6.30 – ವಡಶೇರಿಕ್ಕರ ಚೆರುಕಾವು
- ಸಂಜೆ 7 – ವಡಶೇರಿಕ್ಕರ ಪ್ರಯಾರ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ
- ರಾತ್ರಿ 7.45 – ಮಾದಮೂನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ರಾತ್ರಿ 8.30 – ಪೆರುನಾಡ್ ಶಾಸ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ (ರಾತ್ರಿ ಊಟ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ)
ಡಿಸೆಂಬರ್ 26:
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 – ಪೆರುನಾಡ್ ಶಾಸ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಪ್ರಾರಂಭ)
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 – ಲಹ ಸ್ತ್ರಮ್
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 – ಪ್ಲಾಪ್ಪಲ್ಲಿ
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 – ನೀಲಕ್ಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ1 – ಚಾಲಕ್ಯಂ
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 – ಪಂಪಾ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಪಾದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶರಂಕುತಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹದಿನೆಂಟನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಸೋಪಾನಂ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ತಂತ್ರಿಗಳು ಆಭರಣಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಿಗ್ರಹದ ಬಳಿ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಭರಣಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ನಂತರ, ಮುಖ್ಯ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
