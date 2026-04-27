ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನಿದೆ, ಭಯದಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಂತರ್‌ಸಚಿವಾಲಯದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಈಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ ಅಂತರ್‌ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ
Published : April 27, 2026 at 6:44 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ(ಎಲ್‌ಪಿಜಿ) ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ವಿತರಕರಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಖಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಜನರು ಭಯದಿಂದ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ, "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿತರಕರಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಖಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ.93ಷ್ಟು ದೃಢೀಕರಣ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ, ಕೆಲವೆಡೆ ಭಯದಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಜನರು ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಅಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1,65,600 ಟನ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು 1,29,500 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದರು.

ಸದ್ಯ 42,600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೈಪ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ (ಪಿಎನ್‌ಜಿ) ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೆಡೆ ಭಯದಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಭಾನುವಾರ ಸುಮಾರು 1,800 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಅಥವಾ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 310 ವಿತರಕರ ಮೇಲೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 71 ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ವಿತರಕರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿಯನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಪಿಎನ್‌ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ಪಿಎನ್‌ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಪರ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ದೃಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಸರಬರಾಜುಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಏ.26ರವರೆಗೆ ಯೂರಿಯಾದ ಲಭ್ಯತೆ 18.17 LMT ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 71.58 LMT ಮತ್ತು DAP ಲಭ್ಯತೆ 22.35 LMT ಆಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 5.90 LMT ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಲಭ್ಯತೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಮೀರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

