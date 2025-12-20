ETV Bharat / bharat

ರುಚಿಕಟ್ಟಾದ ಇಡ್ಲಿ, ವಡ, ಪೂರಿ, ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆಂದು ಕಲಿಸುವ ಕೋಚಿಂಗ್​ ಸೆಂಟರ್​ ಇದು!

ಇಡ್ಲಿ, ವಡ, ಪೂರಿ, ದೋಸೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೋಚಿಂಗ್​ ಸೆಂಟರ್​ಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ?. ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು? ಎಂಬುದು ಮುಂದೆ ಓದಿ.

BREAKFAST COACH
ಉಪಹಾರ ತಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ತರಬೇತುದಾರ ಕುಮಾರ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 20, 2025 at 8:38 PM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಐಎಎಸ್​, ಐಪಿಎಸ್​, ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ, ಸೇನೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕೋಚಿಂಗ್​ ಸೆಂಟರ್​ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು.

ಹೌದು. ಇದು ಇತರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ದೈನಂದಿನ ಉಪಹಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪಾಠ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನೆರವಾಗಲಿವೆ ಎಂಬುದು ತರಬೇತುದಾರರ ಅಭಿಮತ.

ಖಡಕ್​ ದೋಸೆ
ಖಡಕ್​ ದೋಸೆ (GETTY IMAGES)

ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೇಂದ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬೋಧನೆ?: ಕುಮಾರ್​ ಎಂಬುವರೇ ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ತರಬೇತುದಾರ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಬಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ವಡ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪರಾಠದಂತಹ ಹಲವು ದೈನಂದಿನ ಉಪಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬೋಧನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ರುಚಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟಸವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಡ್ಲಿ
ಇಡ್ಲಿ (GETTY IMAGES)

'ನಷ್ಟ'ದಿಂದ ಹೊಳೆದ ಐಡಿಯಾವೇ 'ನಾಸ್ಟ' ತಯಾರಿಕೆ: ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋದಾವರಿಖನಿ ಗ್ರಾಮದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಸಣ್ಣ ಉಪಹಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಾಣಸಿಗರ ಮೈಗಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟವುಂಟಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಟಿಫಿನ್​ ಸೆಂಟರ್​ ಅನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಯಿತಂತೆ. ಬಳಿಕ, 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬವು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು.

ಇಲ್ಲಿನ ಅಮೀರ್‌ಪೇಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉಪಹಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿಯೂ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಯಿತು. ನುರಿತ ಬಾಣಸಿಗರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಬಾಲನಗರದ ಹಳೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟರ್​ ಆರಂಭಿಸಿ ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡರು.

ಗರಿಗರಿಯಾದ ವಡ
ಗರಿಗರಿಯಾದ ವಡ (GETTY IMAGES)

ಯೂಟ್ಯೂಬ್​, ಇನ್​ಸ್ಟಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ: ಉದ್ಯಮವು ಪದೆ ಪದೇ ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರ್​ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದಾಗ, ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಣಸಿಗರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರುಚಿಕಟ್ಟಾದ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಾಣಸಿಗರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜಿಸಿದರು. ಅದರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಅವರು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಇದಾದ ನಂತರ, ಕುಮಾರ್​ ಅವರು, ತಮ್ಮದೇ YouTube ಚಾನೆಲ್​ ಮತ್ತು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತಾವೇ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಕುರಿತ ಸಲಹೆಗಳು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿತು. ಅನೇಕರು ತಮಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ, ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಇಂದು, ಅವರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಹೋಟೆಲ್​ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ತಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಅನೇಕರು ಇತರ ಹೋಟೆಲ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಾವೇ ಉಪಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.

'ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಲು ತರಬೇತಿ': ಕುಮಾರ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಗುರಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ. "ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ, ಜನರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲು ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ. ಜನರು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ, ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

