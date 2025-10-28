ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ 'ಡಾನ್​​ VS​ ಡಾನ್​' ಸ್ಪರ್ಧೆ: 2000 ಇಸ್ವಿಯಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾನ್​ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನವೆಂಬರ್​ 14ರಂದು ಯಾರ ಗೆಲುವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

BATTLE OF DONS
ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಡಾನ್​ಗಳು (ETV Bharat)
By Dev Raj

Published : October 28, 2025 at 7:14 PM IST

2 Min Read
ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಮೊಕಾಮಾ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಡಾನ್​(ರೌಡಿ)ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ 90 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸದ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್​ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ರೌಡಿಗಳು ಮತಬೇಟೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್​ 6ರಂದು ನಡೆಯುವ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಮತಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತಹರಿಯುವ ಆತಂಕವೂ ಜನರಲ್ಲಿದೆ.

ಐದು ಬಾರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ 58 ವರ್ಷದ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ 'ಛೋಟೆ ಸರ್ಕಾರ್' ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ 60 ವರ್ಷದ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ದಾದಾ ನಡುವೆ ಚುನಾವಣಾ ಕದನ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್​ ಹಾಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷ ಜೆಡಿಯುನಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಸೂರಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ತೊರೆದು ಆರ್​ಜೆಡಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ದಾದಾಗಳ ದರ್ಬಾರ್​: ಸೂರಜ್​ ಮತ್ತು ಅನಂತ್​ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ನಂತರ ಸೂರಜ್ ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮುಂಗರ್‌ನ ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ವೀಣಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಮೋಕಾಮಾದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾದಳ (ಆರ್‌ಜೆಡಿ) ಟಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್​ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೀಲಂ ದೇವಿ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕಿ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಕೆ-47, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ನಂತರ ಅವರು ಶಾಸಕಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ 2022ರ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಟಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಗೆದ್ದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತು. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜನತಾ ದಳ ಯುನೈಟೆಡ್ (ಜೆಡಿಯು) ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯರು, ಹೆಸರು ರೌಡಿಪತಿಗಳದ್ದು: ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದರೂ, ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ರೌಡಿಶೀಟರ್​ಗಳು. ದಾದಾಗಳಾದ ಸೂರಜ್ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ 2000 ದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಅಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್​ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್​ ಅವರ ಸಹೋದರ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.

ನಂತರ 2005ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್​ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅಣ್ಣನ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್​ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್​ ಸಿಂಗ್​ ಅವರ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್​ ಪತ್ನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಚುರುಕಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ವೀಣಾ ದೇವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಗುಂಪಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರು ಡಾನ್‌ ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಲಹೆಗಾರ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮುಂಬೈನ ಟಾಟಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್‌ನಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಪಿಯೂಷ್ (30) ಅವರು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ನಡೆಯುವ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 'ಡಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಾನ್' ಕದನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಜೇತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಬಯಲಾಗಲಿದೆ.

MOKAMA ASSEMBLY CONSTITUENCY
BIHAR ELECTIONS 2025
BIHAR
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2025
BATTLE OF DONS

