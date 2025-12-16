ETV Bharat / bharat

ಗೋವಾ ನೈಟ್​ಕ್ಲಬ್​ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತ; ಲೂಥ್ರಾ ಸಹೋದರರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಲೂಥ್ರಾ ಸಹೋದರರು ದೆಹಲಿ ಬಂದಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

thai-authorities-deport-luthra-brothers-to-india
ಥಾಯ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೂಥ್ರಾ ಸಹೋದರರು (PTI)
author img

By PTI

Published : December 16, 2025 at 12:04 PM IST

2 Min Read
ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್​ (ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​): ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ 25 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್‌ನ ಸಹ ಮಾಲೀಕರಾದ ಗೌರವ್ ಲೂಥ್ರಾ ಮತ್ತು ಸೌರಭ್ ಲೂಥ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದುರಂತದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿರುವ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೆಹಲಿಗೆ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಲೂಥ್ರಾ ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನರಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ ಪೊಲೀಸರು ಗೌರವ್ (44) ಮತ್ತು ಸೌರವ್ (40) ಅವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ.

ಉತ್ತರ ಗೋವಾದ ಅರ್ಪೋರಾದಲ್ಲಿರುವ 'ಬಿರ್ಚ್ ಬೈ ರೋಮಿಯೋ ಲೇನ್' ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್‌ನ ಸಹ ಮಾಲೀಕರಾದ ಲುಥ್ರಾ ಸಹೋದರರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದ ಬಳಿಕ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಈ ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಲೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು. ಈ ಕ್ಲಬ್​ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, 25 ಜನರ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಥಾಯ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕೋರಿತ್ತು.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಜೂನ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೈಟ್​ಕ್ಲಬ್​ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಐವರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ಗಳನ್ನು ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಬಿರ್ಚ್ ಬೈ ರೋಮಿಯೋ ಲೇನ್ ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

