ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭಾರತ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಕರೆದ ತೆಲಂಗಾಣ ಬಿಜೆಪಿ
ಭಾರತ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ರಾವ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಜನತೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : November 12, 2026 at 7:41 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ನವೆಂಬರ್ 13 ಮತ್ತು 14 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯೋಜಿಸಲಿರುವ ಭಾರತ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಭಾರತ್ ವಿರೋಧಿ ಶೃಂಗಸಭೆ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ರಾಮಚಂದರ್ ರಾವ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಎಡ ಮತ್ತು ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ರಾವ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಜನತೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ವಿವಿಧ ಜನರ ಸಹಯೋಗವಾಗಿದೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ಜನರು ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಈವೆಂಟ್ ಭಾರತ್ ಶೃಂಗವಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಾರತ್ ವಿರೋಧಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಮೈತ್ರಿ ಹೊಂದಿವೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾವ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಅವರ ಜತೆ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾರ್ಜ್ ಸೊರೊಸ್ ಅವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಾವ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಅದೇ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಸ್ಪೇನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ, ನೇಪಾಳ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕೋಲಾಹಲಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ರಾವ್, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ, ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ 70 ದೇಶಗಳ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಸಹಕಾರಿ ಫೆಡರಲಿಸಂ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಸಮಗ್ರತೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 13 ಮತ್ತು 14 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸುಮಾರು 1,000 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖುರ್ಷಿದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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