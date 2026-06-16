ETV Bharat / bharat

TG20 ಲೀಗ್‌ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನೇಮಕ

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ TG20 ಲೀಗ್‌ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ತೆಲುಗು ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

TG20 League: Vijay Deverakonda as brand ambassador
TG20 ಲೀಗ್ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ETV ಭಾರತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬೃಹತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 16, 2026 at 9:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ತೆಲಂಗಾಣ: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(ಎಚ್‌ಸಿಎ) ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ TG20 ಲೀಗ್‌ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣ ಸಮಾರಂಭವು ಬುಧವಾರ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಬಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೀವನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೇಗಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ 'ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್' ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ETV ಭಾರತದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬೃಹತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬೃಹತಿ, ಉಷೋದಯ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಉಷೋದಯ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೆಕ್ಕಿ ಹೊರ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಈನಾಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೀಗ್, ಈನಾಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೇಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಎಂದರು.

ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ?: ಈ ತಿಂಗಳ 21 ರಿಂದ ಉಪ್ಪಲ್​​​​​ದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಟಿಜಿ20 ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಮ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು. ನಿತ್ಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಉಪ್ಪಲ್​ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಥಮನ್ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡಾ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಒಟ್ಟು 28 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 4 ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಜುಲೈ 12 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು 50 ರೂ. ಮತ್ತು 100 ರೂ. ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿಜಿ20 ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಗಮ್ ರಾವ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಬಹುಮಾನದ ವಿವರ:

  • ಟಿಜಿ 20 ಲೀಗ್‌ನ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ
  • ಟಿಜಿ 20 ಲೀಗ್‌ನ ರನ್ನರ್-ಅಪ್‌ಗೆ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ
  • ಟಿಜಿ 20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ರೂ. 25 ಲಕ್ಷ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಜೂನ್ 21 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಟಿಜಿ 20 ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಉಪ್ಪಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಜೂನ್ 21 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯವು ಸಂಜೆ 7.15 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪಂದ್ಯವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದರೆ, ಸಂಜೆಯ ಪಂದ್ಯವು ಸಂಜೆ 7.15 ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇ- ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಜೂನ್ 23 ರಂದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 32 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯಗಳು ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಇತರ ಏಳು ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೋತ ತಂಡವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನು ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೆದ್ದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೋತ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆದ್ದ ತಂಡವು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ 2026; ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ನಾಯಕ

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್​ಗೆ ಸೆರೆನಾ!!

ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್​: ​ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ನೇಮರ್​ ಡೌಟ್​!!

TAGGED:

TG20 LEAGUE 2026
VIJAY DEVERAKONDA
BRAND AMBASSADOR
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ
TG20 LEAGUE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.