ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ತಂದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರು: ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೂ ಬಾರದೇ, ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು!
ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಬಾರದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವಂತೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
Published : August 6, 2026 at 10:56 AM IST
ಸೋನಿಪತ್(ಹರಿಯಾಣ): ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿಯೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲು. ಆದರೆ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅಪವಾದ ಎಂಬಂತಹ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣವಂತರನ್ನಾಗಿಸಿದ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಗಿರುವ ಮೂವರೂ ಪುತ್ರಿಯರು ಅಪ್ಪನ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಬಾರದೇ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನ ಮಾಜಿ ಜವಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶಿವಚರಣ್ ರಾಮರತನ್ ಗುಪ್ತಾ (74) ಸೋನಿಪತ್ನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು. ಬಳಿಕ ಆಶ್ರಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅವರ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ದೂರ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಅಭಾವವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಮೂವರೂ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆಶ್ರಮದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಿ ಸೋನಿಪತ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ, ತಂದೆಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಿಪತ್ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆನಂದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ರಾಮರತನ್ ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ಅನಿತಾ, ನಿಶಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತಂದೆಯವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ನೆಪ ಹೇಳಿ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಶಿವಚರಣ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕರೆಗಳೂ ಸಹ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗಲೂ ಯಾರೂ ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೂ ನಿರಾಕರಣೆ: ಶಿವಚರಣ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಅನಿತಾ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದ ಮಗಳು ನಿಶಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಜಮ್ಗಢದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆ, ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಪ್ರಿಯಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅನಿತಾ ಆಶ್ರಮದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 5,100 ರೂ. ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಬಳಿಕ ತಮಗೆ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಬಳಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ಶಿವಚರಣ್: ಶಿವಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ, ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶಿವಚರಣ್ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಶಿವಚರಣ್ ಅವರು ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಇಬ್ಬರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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