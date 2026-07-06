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ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್​ ಪ್ರಸಾದ್​ ಮುಖರ್ಜಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ: ಸಿಎಂ ಸುವೇಂದು ಘೋಷಣೆ

ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಈ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು

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ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 6, 2026 at 4:45 PM IST

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ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭವಾನಿಪುರದ ಮಿತ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್​ ಪ್ರಸಾದ್​ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ 125ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ, ಶ್ಯಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಬೇಕು, ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು

ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಈ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಭಾಷಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರೆಗೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

ಮಿತ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಟ್ಟಡದ ಪಾರಂಪರಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭವಾನಿಪುರದ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಶಾಲೆಯ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು

ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುದಾನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶಾಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ದೀಪಕ್ ಬರ್ಮನ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಿಎಂ, ಮಿತ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಶ್ಯಾಮ್​ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ 125ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಿರುವ 200 ಕೋಟಿ ರೂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

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