ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಪ್ವಾರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳನುಸುಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಹೊಡೆದುಹಾಕಿದ ಸೇನೆ

ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಪ್ವಾರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳನುಸುಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಸೇನೆ ಆಪರೇಷನ್​ ಪಿಂಪಲ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಎನ್​​ಕೌಂಟರ್​ ಮಾಡಿದೆ.

TERRORISTS KILLED IN KASHMIR
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 8, 2025 at 11:24 AM IST

ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್​): ಇಲ್ಲಿನ ಕುಪ್ವಾರದ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಳನುಸುಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಶನಿವಾರ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ.

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಗುಂಪಾದ ಚಿನಾರ್ ಕಾರ್ಪ್‌ನ ವಕ್ತಾರರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಕುಪ್ವಾರಾದ ಕೇರನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಗ್ರರು ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ಎರಡನೇ ಒಳ ನುಸುಳುವಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಒಳನುಸುಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯೋಧರು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿದ್ದರು.

25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು: ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಓಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದೂ ಕೇಳಿಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೇನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿನ್ನೆಯ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕುರಿತು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ 'ಆಪರೇಷನ್ ಪಿಂಪಲ್' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರು ಒಳನುಸುಳುವ ವೇಳೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೈನಿಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಸೇನಾಪಡೆಗಳು ಉಗ್ರರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಹೊಡೆದುಹಾವೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಿಶ್ತ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿತ್ತು: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಿಶ್ತ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚತ್ರೂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿತ್ತು.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಿಶ್ತ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚತ್ರೂ ಪ್ರದೇಶದ ನೈದ್ಗಾಮ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಕುರಿತ ವರದಿ ಮೇಲೆ ಈ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇಬ್ಬರಿಂದ ಮೂವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇವರನ್ನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಸೇನೆ ಎನ್​​ಕೌಂಟರ್​​
KASHMIR TERRORISM
INFILTRATION
KASHMIR
