ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ; ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ!

10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದನು.

Tenth Class Student Writes Exam with Oxygen Cylinder
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 19, 2026 at 2:50 PM IST

ಕೊತ್ತಪಟ್ಟಣಂ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದನು. ಆಂಧ್ರದ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊತ್ತಪಟ್ಟಣಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಾ ಕೌಶಿಕ್ ಚಂದ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದನು.

ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕೌಶಿಕ್, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕಸಿ ಮಾಡಲು 60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಪುತ್ರ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಕರಿಸದಿದ್ದರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಕಷ್ಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆತನ ಪೋಷಕರು ಪುತ್ರನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು, ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಕನಸು. ಆದರೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಗನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮಗು ಎಲ್ಲಿಗೇ ಹೋದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ದಾನಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನೆರವು ನೀಡಿದರೆ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತವರ ಕಡೆ ಗಮನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೌಶಿಕ್ ಪೋಷಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಯಿಯ ಸಾವಿನ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡ್ಡಂಕಿಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೋರ್ವಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸಾವಿನ ನೋವಿನಲ್ಲೂ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಳು. ಈರ್ಲಾ ವರ್ಷಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ, ತೆಲುಗು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ, ಪಂಚನಾಮೆ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ನೋವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತ ವರ್ಷಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂದು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಜ್ಜನೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಈ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

