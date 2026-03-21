ತಿರುಪ್ಪರಂಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ: ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಜನರ ವಾಗ್ವಾದ
ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವ ತಿರುಪ್ಪರಂಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
Published : March 21, 2026 at 8:24 PM IST
ಮಧುರೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ತಿರುಪ್ಪರಂಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಶನಿವಾರ ರಂಜಾನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಮಸೀದಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರ ನೀಡಲು ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಜನರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಂಜಾನ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಲು ಜನರು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಮಸೀದಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು.
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂಗಡದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಕ್ರಮವು ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಿದರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ: ತಿರುಪ್ಪರಂಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರಕರಣವು ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಕೋರಿದ್ದ ಜನರ ಮನವಿಯನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮನ್ನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಬೆಟ್ಟವು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ನಿಷೇಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿನ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬದಲು ರಂಜಾನ್ ಮತ್ತು ಬಕ್ರೀದ್ನಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ: ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಸಸಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
