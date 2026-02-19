ETV Bharat / bharat

ಮಹಾ ಸಿಎಂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್​ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪುತ್ರನ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ದೇವರು ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ARJUN TENDULKAR WEDDING
ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್​ರನ್ನು ಪುತ್ರನ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಪತ್ನಿ ಅಂಜಲಿ (CM Devendra Fadnavis X handle)
By PTI

February 19, 2026

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಪುತ್ರನ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಇಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಚಿನ್​ ಅವರ ಜೊತೆ ಪತ್ನಿ ಅಂಜಲಿ ಅವರು ಇದ್ದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಐಕಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮವಿದೆ. ಈ ಖುಷಿ ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ಇದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್​ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅರ್ಜುನ್​ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋವಾ ಪರ ಆಡುವ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ (ಮಾರ್ಚ್​ 5) ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಪುತ್ರಿ ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಅವರನ್ನು ವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಗಣ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಸಚಿನ್​: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ಅವರು ಪುತ್ರನ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

