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ಕಾರಿನ ಬ್ರೇಕ್ - ಕ್ಲಚ್ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಎಳನೀರು: ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವು; ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ

ಭೀಕರ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಕಾರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಕಂಟೇನರ್​ ಲಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

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ಕಾರಿನ ಬ್ರೇಕ್ - ಕ್ಲಚ್ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಎಳನೀರು (Eenadu)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 4, 2026 at 4:17 PM IST

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ವಿಜಯವಾಡ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಮಗನ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅರ್ಚಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಚ್ ನಡುವೆ ಎಳನೀರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಕ್ಕಂಪುಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯವಾಡ ಬೈಪಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂನ ದುವ್ವುರಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ (52) ಮೃತಪಟ್ಟ ಅರ್ಚಕರು. ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗನ ಮದುವೆ ಗುರುವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಧುವಿನ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ, ವಿಜಯವಾಡ ಬಳಿಯ ನಲ್ಲಗುಂಟದಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಗೊಲ್ಲಪುಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಕಂಟೇನರ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ, ಕಾರಿನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಳನೀರು ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಚ್ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಂಟೇನರ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್​ ಸವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗನ ಜೊತೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ತಂದೆ ಸಾವು: ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ​​ ಸವಾರ ಸೂರಿಬೋಯಿನಾ ಗುರವಯ್ಯ (60) ಎಂಬುವರು ಕೂಡ ಅಸುನೀಗಿದರು. ವಿಜಯವಾಡದ ರಾಜೀವ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಗುರವಯ್ಯ ಮಾರ್ಕಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪುರಂ ಮಂಡಲದ ಬೋಯಮಡುಗುಳ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಾಯ ಸಹಾಯಕ (ವಿಆರ್‌ಎ) ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಗುಂಟೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ​ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರರಾಗಿದ್ದ ಗುರವಯ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟು, ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ​ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

COCONUT STUCK BETWEEN CAR BRAKE
VIJAYAWADA ROAD ACCIDENT
ಎಳನೀರು ಕಾರು ಅಪಘಾತ
CAR ACCIDENT
TENDER COCONUT ACCIDENT

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