ತಲೆಗೆ ₹77 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನವಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಸಲ್​ ಕಬೀರ್​ ಸೇರಿ 11 ಮಂದಿ ಶರಣಾಗತಿ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಸಲ್​ವಾದಿ ಕಬೀರ್​ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಮಂದಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

NAXALITE SURRENDER
ಪೊಲೀಸರೆದುರು ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 7, 2025 at 8:06 PM IST

2 Min Read
ಭೋಪಾಲ್(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ನಕ್ಸಲ್​ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಎಂಸಿ ವಲಯ, ಕೆಬಿ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ಹಾ ಭೋರಾಮ್‌ದೇವ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ 11 ಮಂದಿ ಶರಣಾಗತಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಸಲ್​ ನಾಯಕ ಕಬೀರ್​ ಆಲಿಯಾಸ್​ ಸುರೇಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ. ಈತನ ತಲೆಗೆ 77 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಬೀರ್ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಸುಕ್ಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ. ಈತನೂ ಸೇರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ಶರಣಾಗತಿ ಸಂದೇಶ: ನಕ್ಸಲ್​ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬೆದರಿರುವ ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಶರಣಾಗತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಶರಣಾಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ನಕ್ಸಲರು ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ನಂತರ, ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಬಾಲಘಾಟ್‌ಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಕೋರಿದರು. ನಕ್ಸಲರ ಪೈಕಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಕೆಬಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಬೀರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಈತನನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಶರಣಾಗತಿ: ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ನಕ್ಸಲ್ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ಯ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ನಕ್ಸಲರ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಸಲರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಸಲ್​​ ಕಮಾಂಡರ್​ ಕಬೀರ್ ಶರಣಾಗತಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಮಹತ್ವದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಬಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈತ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಮಾವೋವಾದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ರಾಮ್‌ಧೇರ್‌ಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಈಗಲೂ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಕ್ಸಲ್​ ನಾಯಕಿ ಸುನೀತಾ ಓಯಮ್ ಅವರು ಶರಣಾಗಿದ್ದರು.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಕ್ಸಲ್​ವಾದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಮಾವೋವಾದಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೇರುಸಮೇತ ಕೀಳುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.

