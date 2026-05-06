ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಟೆಂಪೋ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ: 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.91 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದ ಪುತ್ರಿ
ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಧೈರ್ಯಗುಂದದೆ ಮಕ್ತಂಪುರ ಎಫ್ಡಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶೇಖ್ ಹಿಫ್ಜಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುಬೈರ್ ಪ್ರತಿಶತ 91% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 6, 2026 at 8:37 PM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಗುಜರಾತ್ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಬುಧವಾರ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 83.86% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಾತ್ರ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಪೀಡಿತ ತಂದೆಯಿದ್ದರೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶೇಖ್ ಹಿಫ್ಜಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ "ನಾನು 9 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಟೆಂಪೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದು, 4 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. " ಹಿಫ್ಜಾ 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 96.54 ಶೇಕಡಾಂಶ(Percentile) ಮತ್ತು 91 ಶೇಕಡಾವಾರು(Percentage) ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಆಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೈ ಮಹಾಧೀಶ್ ಶಾ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 97 ಅಂಕ ಮತ್ತು 99.9 ಶೇಕಡಾಂಶ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ, ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ದೈನಂದಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಂತಾರ ಶೇ. 97 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ, "ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ನನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದ ಫಲ. ಈಗ ನಾನು ಸಿಎ (ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್) ಆಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಪೋಷಕರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಉತ್ಸಾಹವು ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ, ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
