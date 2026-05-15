ರಾಜ್ಕೋಟ್: ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ತೆರವು, ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಗುಜರಾತ್ನ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಪುರಸಭೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಎಂದು 12 ಹಿಂದೂ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪುರಸಭೆಯ ಕ್ರಮದಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಜನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.
Published : May 15, 2026 at 3:24 PM IST
ರಾಜ್ಕೋಟ್(ಗುಜರಾತ್): ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 12 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದೆ.
ತಡರಾತ್ರಿ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ರಾಮ ಭಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ತಡರಾತ್ರಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದರು.
"ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲು ಪುರಸಭೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಪುಸರಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ನಲ್ಲಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು.
ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಪುರಸಭೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ತೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರಾತ್ರಿ 1:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ, ಪಿಜಿವಿಸಿಎಲ್, ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
'ಹಿಂದೂ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ': ದೇಗುಲ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಪುರಸಭೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು 45 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ. ಆದರೂ ಕೆಡವಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ದೇವಾಲಯವೊಂದರ ಅರ್ಚಕ ಹಿತೇಶ್ ದಾಭಿ ಹೇಳಿದರು.
