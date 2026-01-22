ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಸಮ್ಮಿಲನವಾದ IIT ಹೈದರಾಬಾದ್: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಜ್ಞಾನದ ದೇಗುಲ!
ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ 36 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹೊಂದಿದ್ದು, 60,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಆರ್ಕೈವ್ ಹೊಂದಿದೆ.
Published : January 22, 2026 at 5:00 PM IST
ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ತೆಲಂಗಾಣ: ಇದು ಕೇವಲ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನದ ದೇವಾಲಯ. ಇದು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಐಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಮಹಡಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. IIT ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು 'ಜ್ಞಾನ ಬಾವಿ' ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಪಾನಿನ ಟೋಕಿಯೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೈ. ಕವಾಜಿ ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಪಾನೀಸ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಬಹು ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಸಭಾಂಗಣಗಳು: G+3 ಕಟ್ಟಡವು ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯಂತಹ ರಚನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಠಡಿಗಳು ಬಹು ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಇತರ ಐಐಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸುಧಾರಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ: ‘ಜ್ಞಾನ ಬಾವಿ’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಾ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೃತಕ ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು 36 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50,000 ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಬೆಂಬಲ: ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆರ್ಕೈವ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 60,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂತದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಲಿದೆ.
24 ಗಂಟೆಯೂ ಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯ : ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವಿಶೇಷ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ವರ್ಷವಿಡೀ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜಪಾನೀಸ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು IITH ನ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನವೀನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ IIT ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ದೇಶದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ನೇಕಾರರಿಂದ ನೇರ ಗ್ರಾಹರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೀರೆ; ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಒಡಿಶಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ: ಪುರುಷ CRPF ಘಟಕದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿರುವ 26 ವರ್ಷದ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಬಾಲಾ!