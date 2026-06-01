ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೀವ ಕಾಪಾಡಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವಕ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕನ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ
ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಯುವಕ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆತನೇ ನೀರಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನದಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಲಾಗದೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ.
Published : June 1, 2026 at 11:39 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಆತ ಅಗಾಧ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದೂರದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಜೀವ ಕಾಪಾಡಿ, ತಾನು ಬಾರದಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾನೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಲೂಸಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕೊಡೂರು ಅನುರೂಪ್ ರೆಡ್ಡಿ (23) ಎಂಬ ಯುವಕನೇ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಜೀವನದ ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿದ ದುರ್ದೈವಿ. ತೆಲುಗುನಾಡಿನ ಯುವಕನ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವಿನಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶೋಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ.
ಅನುರೂಪ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ಲೂಸಿಯಾನದ ಟೊರೊಡೊ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಬಾನ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಲಿಗೌರಾರಾಮ್ ಪ್ರದೇಶದವರಾದ ಕೊಡೂರು ರಾಜೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಪುರಮೆಟ್ ತಾಲೂಕಿನ ಉದಯ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಆಶ್ರಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅನುರೂಪ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ರಿತ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅನುರೂಪ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ. ಅನುರೂಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ.
ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸೆಬಾನ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅನುರೂಪ್ ಅವರ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಳವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅನುರೂಪ್, ಗೆಳೆಯರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ದಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ದಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ತಂತಿ ಆತನ ಕಾಲಿಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುರೂಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೇಲೆ ಬರಲಾಗದೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಮತ್ತು ಈಜುಗಾರರು ಆತನನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಹೋದರ ಈ ರೀತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಣ್ಣ ಆಶ್ರಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಪೋಷಕರಾದ ರಾಜೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾಭವಾನಿ ಅವರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುರೂಪ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ. ಬಿ.ಟೆಕ್ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಗುರಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಆಶ್ರಿತ್, TM Aid ಎನ್ಜಿಒ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಲೂಸಿಯಾನ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಹೋದರನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
