ಪೆಡಲ್ - ಚೈನ್ ಮುಕ್ತ ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೆಡಲ್ ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಇಲ್ಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 12, 2026 at 1:55 PM IST
ಅನಂತಪುರಂ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ನಾವೆಲ್ಲಾ ಓಡಿಸುವ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಡಲ್ ಮತ್ತು ಚೈನ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವೆರಡೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಹೊಸ ಯುಗದ ಸೈಕಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೆಡಲ್ ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಬೈಸಿಕಲ್ ಕೇವಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಬೈಸಿಕಲ್: ಅನಂತಪುರದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಈ ಸೈಕಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯವಾಡದ ಸಂಜೀವ್ ರತ್ನಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಟಿಪೋಲ್ರು ಮತ್ತು ಪಾಮರ್ರು ಹಾಗೂ ಲೋಕೇಶ್, ಮಹಾದೇವ್ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ರೀತಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಗೆ ಹೊಳೆದ ನೂತನ ಸೈಕಲ್ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಅಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಜ್ಞರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ತಜ್ಞರು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ 23 ಲಕ್ಷ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಸೈಕಲ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು, ದಕ್ಷತೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲು ತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಪೆಡಲ್, ಚೈನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸೈಕಲ್ ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈಕಲ್ನಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಡಲ್, ಚೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವೈಯರ್ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ರಿಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಿಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸೈಕಲ್ ವೈಯರ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಯದ ಬದಲಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯು ಚಕ್ರದ ಚಲನೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪೆಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಎನಿಸಿದರೆ ಈ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಪೆಡಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕವೂ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೆಡಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೆಡಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅನುಕೂಲ. ಅಂತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ 'ಪೆಡಲ್-ಬೈ-ವೈರ್ ಬೈಸಿಕಲ್' ಅಂತಾ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸೈಕಲ್ ಗಂಟೆಗೆ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸೈಕಲ್ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಕೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಸೈಕಲ್ಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯಲಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಶಯ.
