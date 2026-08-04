ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೇಮಕ
ವರಂಗಲ್ ಮೂಲದ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಇ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 4, 2026 at 11:35 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮೂಲದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರಂಗಲ್ ಮೂಲದ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಇ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ತೆಲುಗು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆ ಲಭಿಸಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿವನ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಬಳಿಕ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೂತನ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
2008ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ: ಈ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರ, ವಿವರಗಳನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2008ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ದುಬೈ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು, ವರ್ಲ್ಡ್ ತೆಲುಗು ಐಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮಕ್ತಾಲ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮುಕ್ತಾಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಮೂಲದ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಾದ ತೋಟಾ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ವಿ. ರೆಡ್ಡಿ, ವುರಾ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ರೆಡ್ಡಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?: ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್ ನಿಂದ ಎಂಡಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ನಗರದಲ್ಲಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಶಾಖಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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