ETV Bharat / bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಔಟರ್​ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರು ಟ್ರಕ್ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ: ತೆಲುಗು ನಟ ಭರತ್ ಕಾಂತ್ ಸಾವು

ಅಪಘಾತದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Telugu actor Bharath Kanth killed in car-truck collision on Hyderabad ORR
ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ನಟ ಭರತ್ ಕಾಂತ್ ಸಾವು (ANI)
author img

By ANI

Published : May 11, 2026 at 10:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಆದಿಬಟ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ORR) ನಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಗಮನ ಸಂಖ್ಯೆ 12ರ ಬಳಿ ನಡೆದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ನಟ ಭರತ್ ಕಾಂತ್ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ತಡರಾತ್ರಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಿಬಟ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಗರದ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಗಮನ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರ ಬಳಿ ನಟನ ಕಾರು ಟ್ರಕ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಬಳಿಕ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಾವು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಮೃತರ ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆದಿಬಟ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತಪಟ್ಟ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2021 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಮಂ ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಟೆನೆಂಟ್ ಭರತ್ ಕಾಂತ್ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಲು ನಂತಹ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ನಟ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೊದಲ ಬಜೆಪಿ ಸಿಎಂ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ: ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪರಂಪರೆ

CUET UG 2026 ಪರೀಕ್ಷೆ: ಮೊದಲ ದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ 124,020 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು; ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ NTA ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೇನು?

TAGGED:

TELUGU ACTOR KILLED IN ACCIDENT
CAR TRUCK COLLISION
HYDERABAD ORR ACCIDENT
ತೆಲುಗು ನಟ ಭರತ್ ಕಾಂತ್ ಸಾವು
TELUGU ACTOR BHARATH KANTH DIED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.