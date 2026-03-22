ತೆಲಂಗಾಣದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ 8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ: ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿ

2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ 8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ಬಜೆಟ್‌(2026-27) ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಮಲ್ಲು ಭಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮರ್ಕ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 22, 2026 at 11:06 AM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮುನ್ನೋಟ-2026ರ ಪ್ರಕಾರ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳ ವೇಳೆಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಿಂದ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ 3,19,179 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮರುಪಾವತಿ (ಮೂಲ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ) 3,04,202 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಈ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮರುಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಸಾಲ 8,00,805 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಲು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸಲು ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಘಟಕಗಳು 3.19 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೊಸ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3.04 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸಲು 1.90 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ 1.14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೃದ್ಧಿ: 2025-26ರ ತೆಲಂಗಾಣದ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ 17.82 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶೇ.10.7ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ. ಐಟಿ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಒಳಗೊಂಡ ಸೇವೆ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ತಲಾ ಆದಾಯ ಎಷ್ಯಿದೆ?: 2025-26ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ತಲಾ ಆದಾಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ 2.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 4.19 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಇದೂ ಕೂಡಾ ಶೇ.10.2ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

