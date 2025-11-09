ತಾಯಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನದಲ್ಲಿತ್ತು ಮಗನ ಅದೃಷ್ಟ: ₹240 ಕೋಟಿ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಪುತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪ- ಅಮ್ಮ ಹೀಗಂತಾರೆ
ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣದ ಯುವಕ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ಯ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
Published : November 9, 2025 at 4:24 PM IST
ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರೆ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವೊಂದು ಖಮ್ಮಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆಮಸೂರು ಮಂಡಲದ ಭೀಮಾವರಂನ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಸಂಖ್ಯೆಯಿರುವ ಲಾಟರಿ ಖರೀದಿಸಿ, 240 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೊಳ್ಳ ಮಾಧವರಾವ್ ಹಾಗೂ ಭೂಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಂಪತಿಯ ಮಗ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ 240 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್: ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬೊಳ್ಳ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸತ್ತೇನಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಎಇಯ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಸಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಲಾಟರಿ ಖರೀದಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ಬರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದ ಲಾಟರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಕುರಿತು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಯಿ ಭೂಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಮಗ ಓದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ತೇನಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಓದಿ, ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ. ಮಗ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು: ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿಲ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಟರಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಈಗ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆದು ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಈ ವಿಷಯ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತರನೇಕರು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಟರಿ, ಬಡ ಕುಟುಂಬವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಅವರು ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ಮಗ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಿದ. ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ. ನಂತರ ದುಬೈಗೆ ಹೋದ. ನಮಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಅವನ ಆಪ್ತರು ಸಹ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅನಿಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಬೊಳ್ಳ ಮಾಧವರಾವ್.
