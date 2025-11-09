ETV Bharat / bharat

ತಾಯಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನದಲ್ಲಿತ್ತು ಮಗನ ಅದೃಷ್ಟ: ₹240 ಕೋಟಿ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಪುತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪ- ಅಮ್ಮ ಹೀಗಂತಾರೆ

ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ ಆಗಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣದ ಯುವಕ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ಯ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Lottery win Young Man Anil Kumar
ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಯುವಕ ಅನಿಲ್​ ಕುಮಾರ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 9, 2025 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರೆ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವೊಂದು ಖಮ್ಮಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆಮಸೂರು ಮಂಡಲದ ಭೀಮಾವರಂನ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್​ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಸಂಖ್ಯೆಯಿರುವ ಲಾಟರಿ ಖರೀದಿಸಿ, 240 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಬೊಳ್ಳ ಮಾಧವರಾವ್​ ಹಾಗೂ ಭೂಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಂಪತಿಯ ಮಗ ಅನಿಲ್​ ಕುಮಾರ್​ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ 240 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಜಾಕ್​ಪಾಟ್​ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಇಂಜಿನಿಯರ್​: ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬೊಳ್ಳ ಅನಿಲ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸತ್ತೇನಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್​ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಎಇಯ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ ಆಗಿ ಕೆಸಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನಿಲ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಲಾಟರಿ ಖರೀದಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ಬರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದ ಲಾಟರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಕುರಿತು ಅನಿಲ್​ ಕುಮಾರ್​ ತಾಯಿ ಭೂಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಮಗ ಓದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ತೇನಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್​ ಓದಿ, ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ. ಮಗ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು: ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ ಆಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿಲ್​ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಟರಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಈಗ ಜಾಕ್​ಪಾಟ್​ ಹೊಡೆದು ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಈ ವಿಷಯ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನಿಲ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತರನೇಕರು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಟರಿ, ಬಡ ಕುಟುಂಬವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಅನಿಲ್​ ಅವರು ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ನಮ್ಮ ಮಗ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್​ ಮಾಡಿದ. ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ. ನಂತರ ದುಬೈಗೆ ಹೋದ. ನಮಿಗೆ ಫೋನ್​ ಮಾಡಿ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಅವನ ಆಪ್ತರು ಸಹ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅನಿಲ್​ ಅವರ ತಂದೆ ಬೊಳ್ಳ ಮಾಧವರಾವ್​.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಒಲಿದ ₹11 ಕೋಟಿ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ: ಐದು ದಿನಗಳ ಹುಡುಕಾಟದ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕ ವಿಜೇತ ವ್ಯಕ್ತಿ!

TAGGED:

ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್​
LOTTERY TICKET
TELANGANA YOUNG MAN LOTTERY
UAE LOTTERY
YOUNGMAN WINS LOTTERY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ: ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಬಳಕೆ!

ನೀಟ್​-ಪಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನೀತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ: ಎನ್​​ಬಿಎಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕೂನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ: ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಯುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.