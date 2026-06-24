AI ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಬ್ ಆಗಿಸಲು US ಜೊತೆಗೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ: ಭಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 24, 2026 at 12:53 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಕೇವಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿ ಇದೀಗ ಅದು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಭಾಗಿತ್ವವು, ಎಐ, ಶುದ್ದ ಶಕ್ತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಲನಶೀಲತೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೂ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ ಎಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಐಟಿ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಿಇಒಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದ 250ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗೆ 'ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವೆನ್ಯೂ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವಿಶೇಷ ಫಲಕವನ್ನು ಸಹ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಜನರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಕೇವಲ ಭೂಪಟವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಎಂಬುದು ತೆಲುಗು ಮನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ರೈಸಿಂಗ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2025ರ ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಡೆಕ್ಕನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಯುಎಸ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಕಟ್ಟಡವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲು, ಏಕಾಂಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಡಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹೈಟೆಕ್ ನಗರದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳವರೆಗೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯು ನಮ್ಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ವೇಗವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲು ಎಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯುಎಸ್ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಲಾರಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ರಕ್ಷಣಾ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಯೋಫಾರ್ಮಾ ವಲಯಗಳು ವಿಶ್ವದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಸಲು, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಪೊನ್ನಂ ಪ್ರಭಾಕರ್, ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಎಂಡಿ ಸಿಎಚ್ ಕಿರಣ್, ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಎಂಡಿ ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ, ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ, ನಿವೃತ್ತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಕೃಷ್ಣಕಿಶೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
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