ತೆಲಂಗಾಣದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ರತನ್​ ಟಾಟಾ, ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೆಸರಿಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ

ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನಿಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಅಂತಾರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನೂ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ.ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 8, 2025 at 11:49 AM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜಧಾನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನಿಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌(RRR)ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗೆ ದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ದಿವಂಗತ ರತನ್​ ಟಾಟಾ ಹೆಸರಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ನಗರದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್​ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಸ್ತೆಗೆ 'ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವೆನ್ಯೂ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ನಗರದ ಮತ್ತೊಂದು ರಸ್ತೆಗೆ 'ಗೂಗಲ್​ ಸ್ಟ್ರೀಟ್'​ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದು, ಇದು ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೂಗಲ್​ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ನ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನಿಡುವ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋ ನಗರವು ವಿಪ್ರೋ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಗರವು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲಿವೆ. ಈ ರೀತಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನಿಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಅಂತಾರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನೂ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್​ ರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹೆಸರುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಐತಿಸಾಹಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುಎಸ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಶಿಪ್ ಫೋರಂ (ಯುಎಸ್‌ಐಎಸ್‌ಪಿಎಫ್) ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ.ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿಡುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

