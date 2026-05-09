ಇದಪ್ಪ ಸಾಧನೆ!; ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆಯದೇ, ಕೇವಲ YouTube ಬಳಸಿಕೊಂಡು 4 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವತಿ!
ಉನ್ನತಿ ಎಂಬ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.
Published : May 9, 2026 at 4:36 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ: ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜೋಗುಳಂಬ ಗಡ್ವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೊಂಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ! ಕೇವಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. ಉನ್ನತಿ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಯುವತಿ.
ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಉನ್ನತಿ, ತಂದೆ ಮುರಳೀಧರ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮಾಧವಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕರ ನಡುವೆ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ತರಬೇತಿ ಅದು-ಇದು ಅಂತ ಓಡಾಡುತ್ತಿವವರ ಮಧ್ಯೆ ಉನ್ನತಿ ಅದ್ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಕೇವಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವವರ ನಡುವೆ ಉನ್ನತಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಬಹು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಯುವತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ 4 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ: ಪದವಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ಉನ್ನತಿ, ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿಯೇ 4 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಂತೆಯೇ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ, ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೆರಳಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೇ, ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕುಟಂಬ: ತನ್ನ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಉನ್ನತಿ, ನಮ್ಮದು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕುಟುಂಬ. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಾನು 10/10 ಜಿಪಿಎ ಗಳಿಸಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸಿಬಿಐಟಿಯಿಂದ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕರೂ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ತಾನು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ. ಕೋಚಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ದೋಗ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ನನ್ನನಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಉನ್ನತಿ: ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣ - ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿ ಇದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಿಒ ಆಗಿ, NICL ನಲ್ಲಿ AO ಮತ್ತು SSC CGL ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ನಾಲ್ಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳೇ. ಸದ್ಯ, GST ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ UPSC ಬರೆದು IRS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಯಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದೆ. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು ಎಂದು ಉನ್ನತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ತಂದೆ ಮುರಳೀಧರ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಮಗಳು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ 4 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
