ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು; ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ತರಲು ಗೋಫಂಡ್ ಮಿ ಅಭಿಯಾನ
ಈತ 2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಯುಕೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ನ ಡಿ ಮಾಂಟ್ಫೋರ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿದ್ದ.
Published : June 27, 2026 at 4:32 PM IST
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 23ರಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸವುಸಾನಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ (25) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಂಪೇಟ್ ತಾಲೂಕಿನ ತಲಾಮಡ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಈತ 2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಯುಕೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ನ ಡಿ ಮಾಂಟ್ಫೋರ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿದ್ದ.
ಕುಟುಂಬ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜೂನ್ 22ರ ರಾತ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದ. ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಆತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಾವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತ ನೀಡದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆತನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಆತನ ಸಾವಿನಿಂದ ಕುಟುಂಬವು ಆಘಾತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯುಕೆಯಲ್ಲಿನ ತೆಲುಗು ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ವಿಷಾಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಶವವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕುಟುಂಬವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ತರಲು ಗೋಫಂಡ್ಮಿ ಅಭಿಯಾನ: ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಸನೋಜ್ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್, ಗೋಫಂಡ್ಮೆ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 17.41 ಲಕ್ಷ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಈಗಾಗಲೇ 15.40 ಲಕ್ಷಕ್ಕ್ಕೂಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ನ ಡಿ ಮಾಂಟ್ಫೋರ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸವುಸಾನಿ ಯುಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಆತನ ನಿಧನದ ದುರಂತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಗೋಫಂಡ್ಮೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸನೋಜ್ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀನಾಥ್ಗೆ, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಆತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಆತ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಏಕೈಕ ಮಗನಾಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಧನವಾಗಿದ್ದು, ಈತನ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
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