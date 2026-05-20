ETV Bharat / bharat

ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಹತೆಯ ವಯೋಮಿತಿ 44 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ; ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣ

ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

File Photo
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 20, 2026 at 1:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್ ​(ತೆಲಂಗಾಣ): ಅಯ್ಯೋ.., ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸು ಮೀರಿತು. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕನಸು ಎಂದು ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಹೌದು, ಈವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು 44 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಗೆಜೆಟ್​ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್​ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಇದ್ದ 34 ವರ್ಷಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ 44 ವರ್ಷದ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿರಂತರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ: ಈವರೆಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಆದೇಶ ಹೊಡಿಸಿದೆ. ಮೇ 18 ರಿಂದ ಈ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.

ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ: ಈ ಆದೇಶವು ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ: ಸರ್ಕಾರದ ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರುವ ಅಥವಾ 34 ವರ್ಷ ಮೀರಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ: ಒಂದೆಡೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

  • ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆ
  • ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆ
  • ಬಂಧೀಖಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಆದೇಶ ಅನ್ವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮವಸ್ತ್ರರಹಿತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಳ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶೇ.5.2ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 5.1 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಮಾಣವೀಗ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗವು 10 ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಾಸಿಕ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ PLFS ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ 4.3 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ ಎಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಶೇ 4.6ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗವು 6.8 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 6.6 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. 6.6 ರಷ್ಟಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಳ: 6 ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ UNEMPLOYMENT!

TAGGED:

GOVERNMENT JOB AGE LIMIT
RELIEF FOR UNEMPLOYED ASPIRANTS
JOB AGE LIMIT TO 44 YEARS
TELANGANA GOVERNMENT JOB AGE LIMIT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.