ಪರಿವರ್ತನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜೈಲುಗಳು
ಕೈದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : November 13, 2025 at 12:33 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯು ಜೈಲುಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು ಈಗ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಘಟಕಗಳಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿಸಿ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಳಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ.
2013ರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಚಂಚಲಗುಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಉದ್ಯಮ ಇದೀಗ ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ 32 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ 26 ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್, 4 ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು 2 ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಪೀಠೋಪಕರಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಇದೀಗ ಚಂಚಲಗುಡ, ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ವಾರಂಗಲ್ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಕಪಾಟು, ಶಾಲಾ ಬೆಂಚು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರವನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಿನೇಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡಿವೆ.
ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ವಾರ್ಷಿಕ 30 ಕೋಟಿ ರೂ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿವರ್ತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ 500 ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ.ಸೌಮ್ಯ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಪರಿವರ್ತನಾ ಮನೆಗಳಾಗಿ ಜೈಲುಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವತ್ತ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಚೇತರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೈದಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ಜೈಲು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
