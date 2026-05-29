PMJ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗೆ ಖನ್ನ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣ: ಬಿಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚುಕೋರನನ್ನು ಕರೆತಂದ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು
ಈ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚುಕೋರ ಸುಬೋದ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
Published : May 29, 2026 at 5:11 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ : ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಕರೀಂನಗರದ ಪಿಎಂಜೆ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆ ದರೋಡೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚುಕೋರ ಸುಬೋದ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಹಾರದ ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದು, ಆತನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾರಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚುಕೋರ ಸುಬೋದ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈತ ತನಿಷ್ಕ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ. ಇದೀಗ ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
Telangana Police cracked the PMJ Jewellers robbery case in Karimnagar, arresting the accused persons and identifying Subodh Singh as the mastermind and gang leader. Police also seized key evidence during the investigation. pic.twitter.com/vTBDIcq4hO— Telangana Police (@TelanganaCOPs) May 14, 2026
ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ: ಕರೀಂನಗರದಲ್ಲಿ 82 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸುಬೋದ್ ಸಿಂಗ್ ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ, ತನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ. ಈ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಬೋಧ್ ಸಿಂಗ್ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 15 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕದ್ದು ನಂತರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸಹಚರರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಆತನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯರು ಕರೀಂನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಖನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹಚರನಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಭರವಸೆ: ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಿವರ ನೀಡಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸುಬೋಧ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಸಹಚರರ ಮೂಲಕ ದರೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಈ ದರೋಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿವಹಿಸಿದ್ದ. ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಸಿದ ಐದು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ದರೋಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಂತರ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಕೇವಲ 1.61 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕದ್ದ ಚಿನ್ನ ಕರಗಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು: ಈ ಕದ್ದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸುಬೋಧ್ ತಂಡವು ಕದ್ದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅಥವಾ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಹಚರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದರೋಡೆಯ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಹಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಬೋಧ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದರೋಡೆ ನಡೆಸುವ ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯರು ಖಮ್ಮಂ, ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ, ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರೀಂನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ನಕಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?: ಇದೆ ಮೇ 3ರಂದು, ಕರೀಂನಗರದ ಪಿಎಂಜೆ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಅಪರಾಧಿಗಳು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು 1.6 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ರಘುನಾಥ್ ಕರ್ಮಾಕರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಾಗೀರಾ ಸಿಂಗ್, ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆತ ಸಹಾಯಕ ಮೆಹ್ತಾಬ್ ಖಾನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ರಘುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಮಹ್ತಾಬ್ ಬಂಗಾಳದ ಅಸನ್ಸೋಲ್ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ರವೀಶ್ ಬಿಹಾರದ ನಳಂದ ಮೂಲದವನು. ಬಂಧಿತರಿಂದ 51,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದರೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
