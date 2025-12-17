ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್; ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದವನಿಗೆ ಸೋಲು, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು
ತೆಲಂಗಾಣದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯು ಕೆಲ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸೋಲು-ಗೆಲುವುಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : December 17, 2025 at 2:18 PM IST
ಭೀಮಾದೇವರಪಲ್ಲಿ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೀಮಾದೇವರಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಗಾಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಕಾರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಜಿತಾ.
ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ರಜಿತಾ 37 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪತಿ ಮಹೇಶ್ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ(BC) ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಸಿದ್ದ ರಜಿತಾ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆಗಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೋಲು, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುನುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಸ್ಟಾಪುರಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ.
ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚೆನ್ನಾಗೌನಿ ಕಟಮರಾಜು ಗೌಡ(49) ಮೃತರು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕಟಮರಾಜು ಗೌಡ ಸೋಲಿನಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಅವರು, ಭಾನುವಾರ ಸೋಲುಂಟಾದಾಗ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಹೈದಾರಾಬಾದ್ ನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ.
ಕಟಮರಾಜು ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆತ ಮತ ಪಡೆಯಲು ಹಂಚಿದ್ದರೆನ್ನಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಜನರಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಗೆದ್ದ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ: ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 53 ಮತಗಳಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರೀಂನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಲಂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪೋತರಾಜು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಗೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪೋತರಾಜು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು.
ಮತ ಹಾಕದ್ದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ ಸೋತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ? ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸರ್ಪಂಚ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಸೋತ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಜೋಗುಳಾಂಬ ಗಡ್ವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ತನಗೆ ಮತ ಹಾಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆದಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಸೋಲಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಸಮುದಾಯದವರು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸೋಲಿಗೆ ಇವರೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ರೈತರು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
