ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್​; ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದವನಿಗೆ ಸೋಲು, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು ​

ತೆಲಂಗಾಣದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಚುನಾವಣೆಯು ಕೆಲ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸೋಲು-ಗೆಲುವುಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.

YOUTUBER BECOMES SARPANCH
ತೆಲಂಗಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಚುನಾವಣೆ (Eenadu)
ಭೀಮಾದೇವರಪಲ್ಲಿ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​​, ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್​ ಫಿಲ್ಮ್​ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪಂಚಾಯತ್​ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೀಮಾದೇವರಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಗಾಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಕಾರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್​ ರಜಿತಾ.

ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ರಜಿತಾ 37 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಪತಿ ಮಹೇಶ್​ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಂಚಾಯತ್​ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ(BC) ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಸಿದ್ದ ರಜಿತಾ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆಗಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೋಲು, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುನುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಸ್ಟಾಪುರಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ.

ಬಿಆರ್​ಎಸ್​ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚೆನ್ನಾಗೌನಿ ಕಟಮರಾಜು ಗೌಡ(49) ಮೃತರು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕಟಮರಾಜು ಗೌಡ ಸೋಲಿನಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು.

ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಅವರು, ಭಾನುವಾರ ಸೋಲುಂಟಾದಾಗ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಹೈದಾರಾಬಾದ್​ ನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ.

ಕಟಮರಾಜು ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆತ ಮತ ಪಡೆಯಲು ಹಂಚಿದ್ದರೆನ್ನಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಜನರಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಗೆದ್ದ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ: ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 53 ಮತಗಳಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರೀಂನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಲಂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ಗೆ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪೋತರಾಜು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಗೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕನ್​ ಸೆಂಟರ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಪೋತರಾಜು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಿಆರ್​ಎಸ್​ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು.

ಮತ ಹಾಕದ್ದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್​ ಮಾಡಿದ್ನಾ ಸೋತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ? ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸರ್​ಪಂಚ್​ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಸೋತ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ಬಂದ್​ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಜೋಗುಳಾಂಬ ಗಡ್ವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ಪಂಚಾಯತ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ತನಗೆ ಮತ ಹಾಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆದಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಈ ಸೋಲಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಸಮುದಾಯದವರು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ವೋಟ್​ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸೋಲಿಗೆ ಇವರೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್​ ಮಾಡಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ರೈತರು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

