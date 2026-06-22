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ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ: ವರ್ಚುಯಲ್​ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹಾಜರಾದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ವರ್ಚುಯಲ್​ ಆಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮನವಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು.

Telangana: Nampally Court adjourns Sandhya Theatre stampede case hearing to July 6
ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 22, 2026 at 3:22 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್​: ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್​ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಧ್ಯಾ ಥಿಯೇಟರ್​ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ನಾಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಂದು ಜುಲೈ 6ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

ಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್​ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್​ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಾವು ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ವರ್ಚುಯಲ್​ ಆಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಟನ ಮನವಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಕೆಲವು ಆರೋಪಿಗಳು ಗೈರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

ಸಂಧ್ಯಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರ ವಕೀಲ ಭಾನು ಚಂದರ್​ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದು ನಾಂಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎದುರು ಬದ್ಧತಾ ಬಾಂಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಜರಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, 23 ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ 21 ಅಥವಾ 22 ಮಂದಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಗೈರುಹಾಜರಾದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 6ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ 23 ಆರೋಪಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಿಕ್ಕಡಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು 11ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಥಿಯೇಟರ್‌ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು 1ರಿಂದ 10ನೇ ಆರೋಪಿಗಳೆಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ 23 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಧ್ಯಾ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪುಷ್ಪಾ 2 ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಶೋಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಭೀಕರ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್‌ನೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ರೇವತಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇವರ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀತೇಜ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಡಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಪೊಲೀಸರು ಸಂಧ್ಯಾ ಥಿಯೇಟರ್​ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ 23 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್​​ 11ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರೇವತಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲೂ ಅರ್ಜುನ್ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಇವರ ತಂದೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಧ್ಯಾ ಥಿಯೇಟರ್​ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ: ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್​ಗೆ ಸಮನ್ಸ್​ ನೀಡಿದ ಕೋರ್ಟ್​, ಸೋಮವಾರ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚನೆ

TAGGED:

NAMPALLY COURT HYDERABAD
ALLU ARJUN
STAMPEDE CASE
HYDERABAD
SANDHYA THEATRE STAMPEDE CASE

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