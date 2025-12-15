ONE VOTE VICTORY; ತೆಲಂಗಾಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ: ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ 1 ಮತದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು!
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಮತದ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : December 15, 2025 at 1:41 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಒಂದು ಮತ' ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 10 ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು 1 ಮತದ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾನ ಮತ ಬಂದಲ್ಲಿ 'ಡ್ರಾ' ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಲವೆಡೆ ಮರುಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆಗಲೂ ಅದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತದ ಗೆಲುವು?: ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಮಲ್ಲಾಲ ಸಾಯಿ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಚಿಟ್ಯಾಲ ರವಿಶಂಕರ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಯಿ ಚರಣ್ ಅವರಿಗೆ 736 ಮತಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ, ರವಿಶಂಕರ್ಗೆ 735 ವೋಟ್ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಸಾಯಿ ಚರಣ್ 1 ಮತದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಮಂಡಲದ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೊಲ್ಲು ರಮಾದೇವಿ (117 ಮತ) ಒಂದೇ ಮತದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದುರ್ಗೋನೊಳ್ಳ ಮೌನಿಕಾ 116 ಮತ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಕರೀಂನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಣಕೊಂಡೂರು ಮಂಡಲದ ಮುಂಜನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಂದಗಿರಿ ಕನಕಲಕ್ಷ್ಮಿ (898 ಮತ) ಒಂದೇ ಮತದಿಂದ ಸರಪಂಚ್ ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎದುರಾಳಿ ಏಳುಪುಗೊಂಡ ಕೊಮುರಮ್ಮ 897 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಮಾವ ತಂದ ಗೆಲುವಿನ ಮತ: ನಿರ್ಮಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕೇಶ್ವರಂ ಮಂಡಲದ ಬಾಗಾಪುರ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ಯಾಲ ಶ್ರೀವೇದ ಎಂಬವರು ಒಂದು ಮತದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಚಲಾಯಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 378 ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೇದ ಅವರಿಗೆ 189 ಬಂದರೆ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ 188 ಮತಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀವೇದ ಅವರನ್ನು ವಿಜೇತರು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಸೊಸೆ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದ ಮಾವ: ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಸೊಸೆ ಶ್ರೀವೇದ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಮಾವ ಇಂದ್ರಕರನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಾಕಿದ ಒಂದು ಮತ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ವರಂಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಗೆಮ್ ಮಂಡಲದ ಆಶಾಲಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಮಲ್ಲಮ್ಮ 705 ಮತ ಪಡೆದರೆ, ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಬಲಿತ ನವ್ಯಶ್ರೀ 704 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಮತದ ಅಂತರದಿಂದ ವಿಜೇತರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆವೆಲ್ಲಾ ಮಂಡಲದ ಗುಂಡಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಬುಚಿರೆಡ್ಡಿ 909 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ 908 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಾದ ಪದವೀಧರ: ಕರೀಂನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಣಕೊಂಡೂರು ಮಂಡಲದ ಪೆದ್ದೂರುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 21 ವರ್ಷದ ರಾಮದುಗು ಹರೀಶ್ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ) ಸರ್ಪಂಚ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಅವರ ಎದುರಾಳಿ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಬೆಂಬಲಿತ ಗಂಗಿನೇನಿ ಹರೀಶ್ 126 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ರಾಮದುಗು ಹರೀಶ್ 127 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನಡೆದ ಮತ ಎಣಿಕೆ: ಕರೀಂನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಂಕರಪಟ್ಟಣಂ ಮಂಡಲದ ಅಂಬಲ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ವಡ್ಲಕೊಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ವೇಗುರ್ಲಾ ಎಲ್ಲಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ವೆಂಕಟೇಶ್ 449 ಮತ ಪಡೆದರೆ, ಎಲ್ಲಯ್ಯ 448 ವೋಟ್ ಪಡೆದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮತಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿದರು.
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಾಂಧಾರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ಮತದಿಂದ ಸರ್ಪಂಚ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಪೋತಂಗಲ್ ಕುರ್ಧು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗ ಸಂತೋಷ್ 280 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 279 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಕರಕ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ, ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಾಜಿ ಸರ್ಪಂಚ್ ಚಂದರ್ ರಾವ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ 114 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಚಂದರ್ ರಾವ್ 113 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಚಿನ್ನ ಚಿಂತಕುಂಟಾ ಮಂಡಲದ ಗುಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಭೀಮಣ್ಣ ಗೌಡ್ ನಡುವೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಮೂರು ಬಾರಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಭೀಮಣ್ಣ ಗೌಡ್ ಒಂದೇ ಮತದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದರು.
