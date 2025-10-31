ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ತಪ್ಪಿದ ಅನಾಹುತ
ತೆಲಂಗಾಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದ ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 31, 2025 at 6:25 PM IST
ಮಹಬುಬಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ತೆಲಂಗಾಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಹಾ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರವು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಮಹಬುಬಾಬಾದ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಈ ಪ್ರಮಾದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನಗುಡುರ ಮಂಡಲದ ಜಯರಾಂ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಎಂಬ ರೋಗಿ ಜೀವಂತ ಇದ್ದರೂ ಇತನನ್ನು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಶವಾಗಾರದ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿದ್ದ ರೋಗಿ: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ರಾಜು ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವರು ಬಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಬುಧವಾರ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ರಾಜು ಕೆಲಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬಳಿಕ ಶವಾಗಾರದ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು, ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶವಾಗಾರದ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶವಾಗಾರದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ, ರಾಜು ಬದುಕಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ರಾಜು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾವಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಶವಾಗಾರದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿ, ಬಾಗಿಲು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರಾಜು ಕೈ ಕಾಲು ಅಲುಗಾಡಿಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಮಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ: ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ತೆರಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆತನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಿಕ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ರೋಗಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆಗೆ ಸಚಿವರು ಆದೇಶ: ಮೂವರು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿ, ಮಹಬೂಬಾಬಾದ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಸಚಿವ ದಾಮೋದರ ರಾಜನರಸಿಂಹ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
