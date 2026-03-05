20 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾದ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ
ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯಘರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಎಂಎನ್ಆರ್ಇ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
Published : March 5, 2026 at 2:57 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಬಡವರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ನೆರೆಯ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೌರ ಫಲಕವನ್ನು 24 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಡವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿ ಬಡವರಿಂದ ಒಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೂರ್ಯಘರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 24 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 12 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿಯಾಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ.
ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯಘರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಎಂಎನ್ಆರ್ಇ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ಗೆ 30 ಸಾವಿರ ರೂ., ಎರಡಕ್ಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 3 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ಗೆ 78 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಎಂಎನ್ಆರ್ಇಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಸೌರ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಡವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 20 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಆ ಕಂಪನಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 40 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೌರ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಂಪನಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜ್ಯ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದೆ.
ಎಂಎನ್ಆರ್ಇ ಅನುಮತಿಸಿದರೆ 20 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕಿ.ವ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೌರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 12 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 8 ಯೂನಿಟ್ಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1.60 ಕೋಟಿ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು 20 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಸ್ಕಾಂಗಳು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ 5 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಮನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಾಂಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 240 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರೀದಿ ಹೊರೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಯ, ಸರ್ಕಾರ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 20 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಿಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಾಮ್ಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಈ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಇಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 140 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೂರ್ಯಘರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲು, ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ https://www.pmsuryaghar.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
- ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: