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ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭ: ಅಕ್ರಮ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯತ್ನ - ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ

ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಮೀಸೇವಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ - ಇದು ಅಕ್ರಮ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರಕ್ಷಿಸುವ ಯತ್ನ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ.

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ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 3:16 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 'ಕುಟುಂಬ ನೋಂದಣಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೀಸೇವಾ (MeeSeva) ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ರಮ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಪಿಡಲು ಈ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಯೋಜನೆಯ ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕುಟುಂಬ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆದ ಮೀಸೇವಾದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ, ವಯಸ್ಸು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಎಐಎಂಐಎಂ ಸ್ವಾಗತ: ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸುವ ಕುಟುಂಬ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಐಎಂಐಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್​ ಓವೈಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಮೀಸೇವಾ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ (ಎಸ್​ಐಆರ್) ಈ ದಾಖಲೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಬಡವರು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆರಹಿತ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಜನರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ತನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಎಸ್​ಐಆರ್​ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ರಕ್ಷಿಸಲು ಆತುರ ಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ರಾಮಚಂದರ್ ರಾವ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲಾಗುವುದು. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

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ಕುಟುಂಬ ನೋಂದಣಿ
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