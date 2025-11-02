ಪಿಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ 85% ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೇ ಮೀಸಲು: ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ
ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 85% ರಷ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಶನಿವಾರ ರಾಜ್ಯದ ಖಾಸಗಿ ಪಿಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೋಟಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 85 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ MQ-1 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದೀಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
"ತೆಲಂಗಾಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮುದಾಯದ ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಿಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾ ಸೀಟುಗಳ ಸೀಮಿತ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಶನಿವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 1) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ (ಜಿಒ) ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025–26ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೆಲಂಗಾಣವು 31 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 2,983 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಸರ್ಕಾರಿ (1,472 ಸೀಟುಗಳು) ಮತ್ತು 19 ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು (1,511 ಸೀಟುಗಳು) ಸೇರಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೋಟಾ (AIQ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕೋಟಾ (CAQ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳು CAQ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೋಟಾ (MQ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಾಮೋದರ್ ರಾಜ ನರಸಿಂಹ ಅವರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೆಡ್ಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವು ತೆಲಂಗಾಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಬಹುದಿನಗಳ, ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದೆ.
"ಇದು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಿಜಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೋಟಾದ 85% ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಈಗ ತೆಲಂಗಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುವುದು! ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುಧಾರಣೆಯು ಸಾವಿರಾರು ಯುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ತಜ್ಞರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
