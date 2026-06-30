ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡ್ರಗ್ ಜಾಲದ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನ: ತೆಲಂಗಾಣದ ಈಗಲ್ ಪಡೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೂರೈಕೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡ್ರಗ್ ಜಾಲದ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಈಗಲ್ ಪಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ.
Published : June 30, 2026 at 3:15 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 3:23 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಾಗಣೆ ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಗ್ರಹ ದಳವಾದ ‘ಈಗಲ್’ ಪಡೆಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡ್ರಗ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದ ಈತನನ್ನು ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ (ಎನ್ಸಿಬಿ) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಪಿಯಿಂದ 241 ಗ್ರಾಂ ಎಂಡಿಎಂಎ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನೈಜೀರಿಯನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ: ಈಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯು ನೈಜೀರಿಯಾದ ಡ್ರಗ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬನ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಈ ಜಾಲವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ನೈಜೀರಿಯನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಲುಪಿಸಲು ‘ಡೆಡ್-ಡ್ರಾಪ್’ (ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳದಂತೆ ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರುವುದು) ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬಹುಚರ್ಚಿತ ಮಲ್ನಾಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಕೊಂಡಾಪುರ ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣದ ಹಲವು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಈತನೇ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲದ ಪಿ.ವಿ. ರಾಹುಲ್ (24) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾರು ಶೋರೂಂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಶಲಾನ್ ಎಂಬ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ಮೊದಲು ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಾಸನಾಗಿದ್ದ. ಆನಂತರ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ 'ಆನರ್' ಎಂಬ ನೈಜೀರಿಯನ್ ಪ್ರಜೆಯಿಂದ ಎಂಡಿಎಂಎ ಖರೀದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದ: ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ನೈಜೀರಿಯನ್ ಪೂರೈಕೆದಾರನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಎಂಡಿಎಂಎ ಖರೀದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬಾಲಾಪುರ ಅಬಕಾರಿ ಠಾಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈತನನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಪೇಟ್ ಬಶೀರಾಬಾದ್ನ ಮೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ (32) ಎಂಬಾತನ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 9 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಹುಲ್ ನಿವಾಸದಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಹಿತ್ನನ್ನು ಈಗಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಈ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕ ಸುಳಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈಗಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಶೇಷ ತಂಡವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು, ಭಾನುವಾರ ರಾಹುಲ್ನನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡ್ರಗ್ ಜಾಲದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಇದರ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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