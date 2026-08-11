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ತಿರುಮಲ: ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ 900 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಚಾಲನೆ

ಸೆ.15ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ನಾಯ್ಡು ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

Date Fixed for Rs 900 Crore Works in Tirumala - Inaugurations and Foundation Stone Laying by the CM During Brahmotsavams
ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2026 at 12:02 PM IST

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ತಿರುಮಲ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸೆ. 15ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಸಲು ಟಿಟಿಡಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಮೊದಲ ದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ತಿರುಮಲಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 900 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂ ಆಗಮನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟಿಟಿಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್. ನಾಯ್ಡು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ. ರವಿಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಚೌಧರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Telangana CM Inaugurations 900 Crore Works in Tirumala During Brahmotsavams
ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಯಾತ್ರಿಕರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ (ETV BHARAT)

ಟಿಸಿಎಸ್​ ದೇಣಿಗೆ ಯೋಜನೆ: ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಧುನೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಟಿಸಿಎಸ್ 145 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ 3ಡಿ ಮತ್ತು 7ಡಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು 19 ಗ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್​ ಯೋಜನೆ: ಟಿಟಿಡಿ ಮತ್ತು ಐಒಸಿಎಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಕುಲಮನು ತಿಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ 12.85 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಜಿಪಿಎಸ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟಕದಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಕುಲಮಾತಾ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಂ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ, ಹೊಸ ತಿರುಮಲ - ಪಾಪವಿನಾಶನಂ ರಸ್ತೆಯು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Telangana CM Inaugurations 900 Crore Works in Tirumala During Brahmotsavams
ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಆಧುನೀಕರಿಸಲಾದ ಎಸ್‌ವಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ (ETV BHARAT)

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಬಸ್​​ಗೆ ಚಾಲನೆ​ : ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ, ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 27.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 25 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ವತಃ 50 ಚಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸಿ ಅವರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲಿದೆ. ಇತರ ದಾನಿಗಳು ನೀಡುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಎಐ - ಹೈಟೆಕ್​ ಅಡುಗೆ ಮನೆ: ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಮಾತೃಶ್ರೀ ತಾರಿಗೊಂಡ ವೆಂಗಮಾಂಬ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಂ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಂದ 120 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಡುಗೆಮನೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಅನಿಲ ಘಟಕವನ್ನು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ: ಶ್ರೀವಾರಿ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ 310 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವೊಂದನ್ನು ಟಂಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಈ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಶ್ರೀಪಾದಂ ಮತ್ತು ಅಚ್ಯುತಂ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಸಿಎಂ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 600 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು 10,000 ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿಟಿಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ₹96.98 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸವಲತ್ತು ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!

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TIRUMALA BRAHMOTSAVAMS

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