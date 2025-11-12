ETV Bharat / bharat

ಮೆದುಳು ಸಹಕರಿಸದಿದ್ದಾಗ ಆತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿಯಾದ: ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾದ.. ಬ್ರೈನ್​ ಟೂಮರ್​​​ಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ!

ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲು ನೀಡಿದ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಮನೋಹರ್‌ಗೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಆತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

When the Brain Didnt cooperate - He got Hooked on Technology
ಮೆದುಳು ಸಹಕರಿಸದಿದ್ದಾಗ ಆತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿಯಾದ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 12, 2025 at 7:11 PM IST

2 Min Read
ಕರೀಂನಗರ, ತೆಲಂಗಾಣ: ಜೀವನವು ಅವರನ್ನು ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಜದ ಆತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕರೀಂನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಂಕರಪಟ್ಟಣಂ ಮಂಡಲದ ಚಿಂತಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮನೋಹರ್​ಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಾ, ಶಾಲಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಈತ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೆದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಮನೋಹರ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದ. ಆತ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ತಂತ್ರಜ್ಞನಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, 7 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಆತನ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಬದಲಾಯಿತು.

ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್​ ಮಗನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು: ನಂತರ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಡೆದವು, ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಗಾದ. ಎಂದಿನಂತೆ ಮನೋಹರ್​​​​ಗೆ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದವು. ಆತ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅವರ ತಂದೆ ಐಲಯ್ಯ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಅದು ಮನೋಹರ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ರಚನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ AI ಆಧಾರಿತ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದರು.

ಚಿಂತೆ ದೂರ ಮಾಡಲು ತಂದೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಲ್ಯಾಪ್​ ಟಾಪ್ ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್​ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.

ClickBook.co: ಈಗ ಮೊಲಂಗೂರ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಮನೋಹರ್ ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳು ಶಾಲಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ClickBook.co ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ (IFP) ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಿಕೆಯ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು.

ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ನವೀನ ವಿಧಾನವು ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅವರು ಮನೋಹರ್​ ನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಬುಧವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

