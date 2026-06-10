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7 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್​, 2 ಮನೆ, 19 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ! ತೆಲಂಗಾಣ ರಸ್ತೆ & ಕಟ್ಟಡ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ ಬಂಧನ

ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್​ ಗಳು, ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್​​, ಕಂತೆ ಕಂತೆ ನಗದು, ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್ ಗಳು​ ಮತ್ತು ಹಲವು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

Biggest raid in Telangana ACB history - R&B ENC caught with illegal assets worth Rs. 18 crore
ಮೋಹನ್​ ನಾಯ್ಕ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 10, 2026 at 3:33 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್​(ತೆಲಂಗಾಣ)​: ತೆಲಂಗಾಣದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಇಲಾಖೆ(ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್​ಬಿ)ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೋಹನ್​ ನಾಯ್ಕ್ ಎಂಬವರ​​​ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ಎಸಿಬಿ)ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪತ್ತೆಯಾದ ಆಸ್ತಿ, ಬೆಲಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್​ ಗಳು, ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್​​, ಕಂತೆ ಕಂತೆ ನಗದು, ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್ ಗಳು​ ಮತ್ತು ಹಲವು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಸಿಬಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 17.94 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಬಹುದು.

ಎಸಿಬಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ:

  • 19 ಎಕರೆ 38 ಗುಂಟೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ
  • ಹೈದರಾಬಾದ್​ ನ ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿಯಲ್ಲಿ 4 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್​
  • ಕೊಂಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 3 ಫ್ಲಾಟ್​
  • ಈ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 7.43 ಕೋಟಿ
  • ಮೈಯಪುರದಲ್ಲಿ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಯ ಮೂರಂತಿಸ್ತಿನ ವಿಲ್ಲಾ
  • ಕುಕ್ಕಟ್ ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 62.14 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ
  • ನಿಜಾಮಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ವಿಲ್ಲಾಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ದೇಶ, ವಿದೇಶದ 60 ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು​

"ಆದಾಯ ಮೀರಿ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕುರಿತು ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್​ ನಾಯ್ಕ್​ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಮತ್ತು ನಿಜಾಮಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಣ, ಬಂಗಾರ, ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೋಹನ್​ ನಾಯ್ಕ್​ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಕೋರ್ಟ್​ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಎಸಿಬಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರವೀಣ್​ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೋಹನ್​ ನಾಯ್ಕ್​ ಅವರನ್ನು 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಶಕ್ಕೆ ಕೋರಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಚೆರ್ಪಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ನಿಜಾಮಾಬಾದ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಿಂಚಪ್ಪಲಿ ಮಂಡಲ್​ನಲ್ಲಿನ ಮುಲ್ಲಂಗಿ ಪಂಚಾಯನ್​ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಮೋಹನ್​ ನಾಯ್ಕ್​ 29 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಹಲವು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೊದಲು ಇವರು ನಲಗೊಂಡದಲ್ಲಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್​ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಆಗಿದ್ದರು. ನಿಜಾಮಾಬಾದ್​, ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್​ ಮತ್ತು ಟಿಜಿಎಂಎಸ್​ಐಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿಯೂ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ತೆಲಂಗಾಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ ಇನ್​ ಚೀಫ್​ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿವೆ.

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TAGGED:

TELANGANA
DISPROPORTIONATE ASSETS CASE
HYDERABAD
ENGINEER IN CHIEF ARREST
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