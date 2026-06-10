7 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್, 2 ಮನೆ, 19 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ! ತೆಲಂಗಾಣ ರಸ್ತೆ & ಕಟ್ಟಡ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂಧನ
ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಗಳು, ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕಂತೆ ಕಂತೆ ನಗದು, ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 10, 2026 at 3:33 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ತೆಲಂಗಾಣದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಇಲಾಖೆ(ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ಬಿ)ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಎಂಬವರ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ಎಸಿಬಿ)ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪತ್ತೆಯಾದ ಆಸ್ತಿ, ಬೆಲಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಗಳು, ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕಂತೆ ಕಂತೆ ನಗದು, ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಸಿಬಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 17.94 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಬಹುದು.
ಎಸಿಬಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ:
- 19 ಎಕರೆ 38 ಗುಂಟೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ
- ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿಯಲ್ಲಿ 4 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್
- ಕೊಂಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 3 ಫ್ಲಾಟ್
- ಈ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 7.43 ಕೋಟಿ
- ಮೈಯಪುರದಲ್ಲಿ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಯ ಮೂರಂತಿಸ್ತಿನ ವಿಲ್ಲಾ
- ಕುಕ್ಕಟ್ ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 62.14 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ
- ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ವಿಲ್ಲಾಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ದೇಶ, ವಿದೇಶದ 60 ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು
"ಆದಾಯ ಮೀರಿ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕುರಿತು ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ್ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಣ, ಬಂಗಾರ, ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಎಸಿಬಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರನ್ನು 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಶಕ್ಕೆ ಕೋರಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಚೆರ್ಪಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಿಂಚಪ್ಪಲಿ ಮಂಡಲ್ನಲ್ಲಿನ ಮುಲ್ಲಂಗಿ ಪಂಚಾಯನ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ್ 29 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಹಲವು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೊದಲು ಇವರು ನಲಗೊಂಡದಲ್ಲಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಿಜಾಮಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟಿಜಿಎಂಎಸ್ಐಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿಯೂ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ತೆಲಂಗಾಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿವೆ.
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