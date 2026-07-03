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ACB ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ: ಡಿಎಸ್ಪಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ, ನಗದು, ಚಿನ್ನ ವಶ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇದೆಯಂತೆ 44 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ!

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ ಎಸಿಬಿ, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಭೀಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ACB RAIDS ON DSP
ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 3, 2026 at 2:59 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ಪಿಸಿಎಸ್) ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಭೀಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂಬಾಗ್‌ನ ವೆಸ್ಸೆಲ್ಲಾ ಮೆಡೋಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ಎಸಿಬಿ) ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ದಾಳಿ ವೇಳೆ, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಸಿಬಿ ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಮಜೀದ್ ಖಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಸಿಬಿ ತಂಡವು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭೀಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ವಿಲ್ಲಾಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಮನೆ, ಫ್ಲಾಟ್‌, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳು, ತೆರೆದ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ: ಭೀಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಬೇನಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 43.06 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು, ಸುಮಾರು 2 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, 20 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು 23 ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇದೆಯಂತೆ 44 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ: ಭೀಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 44 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೆಡ್ಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಮೌಲ್ಯ ಕೆಲವು ಕೋಟಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ನೂರಾರು ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ರಾಹಿಂಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ವೆಸೆಲ್ಲಾ ಮೆಡೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲ್ಲಾ, ಟೆಲಿಕಾಂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಿ+2 ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಂಟ್‌ಹೌಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆ, ಟೆಲಿಕಾಂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್, ಗಚಿಬೌಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ತೆಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಮಣಿಕೊಂಡದಲ್ಲಿ 500 ಗಜಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಿ+5 ಅಂತಸ್ತಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇನಾಮಿ ಖಾತೆಗಳು, ಲಾಕರ್‌ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ: ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಸಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪತ್ತೆಯಾದ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಕೆಲವು ಬೇನಾಮಿ ಖಾತೆಗಳು, ಲಾಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ರಿಮಾಂಡ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 7 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್​, 2 ಮನೆ, 19 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ! ತೆಲಂಗಾಣ ರಸ್ತೆ & ಕಟ್ಟಡ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ ಬಂಧನ

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