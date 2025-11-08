ದಿಯೋಘರ್ನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ: ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ
ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್, ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದರು.
Published : November 8, 2025 at 4:12 PM IST
ದಿಯೋಘರ್ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಕಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದ ಬಳಿಕ ದಿಯೋಘರ್ ಮೋಹನ್ಪುರಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ಸುರೇಶ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಭೇಟಿಯಾದ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್: ದಿಯೋಘರ್ಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಮೋಹನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ದಿಯೋಘರ್ನ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಜೆಡಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸುರೇಶ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಕೂಡ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮೋಹನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತುಂಬಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಅವರು ದಿಯೋಘರ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂಕಾ, ಜಮುಯಿ ಮತ್ತು ಭಾಗಲ್ಪುರದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಜುಮುಯಿ ಮತ್ತು ನವಡಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ: ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್, ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚನ್ನಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶನಿವಾರ ಜಮುಯಿ ಮತ್ತು ನವಾಡಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ - ಸುರೇಶ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ; ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಹಾರದ ಜನರು ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಹಾರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾದಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೀರಜ್ ಯಾದವ್, ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಗೆಲುವು ಬಿಹಾರದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಎಂಎಲ್ಸಿ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಾಣಕ್ಯ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಈ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
