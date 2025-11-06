ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ತೇಜಸ್ವಿ, ಗಿರಿರಾಜ್, ಲಾಲನ್; ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶೇ 13.13ರಷ್ಟು ಮತದಾನ
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 6, 2025 at 10:24 AM IST
ಪಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಇಂದು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.
ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್, ಆರ್ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ನಾದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.
ಬಿಹಾರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಲಖಿಸರೈನಲ್ಲಿರುವ ಆಯಾ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಲಾಲನ್ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ದೀಪ್ಮಲಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ನಾದ ದಿಘಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.
ಗಾಯಕ, ರಾಜಕಾರಣಿ, ಆರ್ಜೆಡಿಯ ಖೇಸರಿ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಸರನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಕ್ಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಬಿಖು ಭಾಯ್ ದಲ್ಸಾನಿಯಾ ಕೂಡ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.
ಶೇ 13.13ರಷ್ಟು ಮತದಾನ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶೇ. 13.13 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಹರ್ಸಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೇ. 15.27 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಲಖಿಸರೈನಲ್ಲಿ ಶೇ. 7 ರಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕರೆ: ಇಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬಿಹಾರವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲ ಹಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಜನತೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಕೂಡ ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: 121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಆರಂಭ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ!