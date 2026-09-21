HALನಿಂದ ಐಎಎಫ್ಗೆ ತೇಜಸ್, ಎಚ್ಟಿಟಿ-40 ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್-ಎನ್ಜಿ ಹಸ್ತಾಂತರ: ವಾಯುಯಾನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ!
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಎಚ್ಎಎಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಎರಡು ಎಲ್ಸಿಎ ತೇಜಸ್ ಎಫ್ಒಸಿ ಅವಳಿ - ಆಸನದ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಎಚ್ಟಿಟಿ-40 ಮೂಲ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತು.
Published : September 21, 2026 at 2:45 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ತೇಜಸ್, ಎಚ್ಟಿಟಿ - 40 ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ - ಎನ್ಜಿ ವಿಮಾನಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಐಎಎಫ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ವಾಯುಯಾನದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ವಿಮಾನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೊರತಾಗಿ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ಗಳ ಆಮದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ದೇಶೀಯ ಪರಿಣತಿ ಬೆಳೆಸಲು ನವದೆಹಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಹನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಕೆ. ರಾಮಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಎಚ್ಎಎಲ್ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಎರಡು 'ಎಲ್ಸಿಎ ತೇಜಸ್ ಎಫ್ಒಸಿ' ಅವಳಿ - ಆಸನದ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರು 'ಎಚ್ಟಿಟಿ - 40' ಮೂಲ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಪಿಎಚ್ಎಲ್(ಪವನ್ ಹನ್ಸ್) ಗೆ ನಾಲ್ಕು 'ಧ್ರುವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್' ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತು
ಈ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಸ್ವದೇಶಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಸಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸಮರ್ಥ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಮಹತ್ವವು ಒಂಬತ್ತು ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ವಿತರಣೆ ಮೀರಿದೆ. ಮೂರು ವೇದಿಕೆಗಳು ಭಾರತದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಮುಂಚೂಣಿಯ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಗರಿಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳವರೆಗೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಬೆಂಬಲದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ಎರಡು 'ತೇಜಸ್ ಎಫ್ಒಸಿ' ವಿಮಾನಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರವು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಎಫ್ಒಸಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ಬರುವ ಅಂತಿಮ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ವಿಮಾನವು, ಪೈಲಟ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ವಿಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸ್ವದೇಶಿ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಹಾರಾಟದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಲ್ಲ ಸ್ವದೇಶಿ ತರಬೇತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ಐಎಎಫ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾದ ಮೂರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟರ್ಬೊ ತರಬೇತುದಾರ 40 ವಿಮಾನಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ವಾಯುಯಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಮೂಲ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಮೂಲ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಎಚ್ಎಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಚ್ಟಿಟಿ -40ಯನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಮತ್ತು ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಟರ್ಬೊಪ್ರೊಪ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುವ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು, ವೈಮಾನಿಕ ಕಸರತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ರಾತ್ರಿ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಹಾರಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ತರಬೇತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಮಾನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಮಿಲಿಟರಿ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ, ತರಬೇತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳು, ನಿರ್ವಹಣೆ, ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲಾದ ಧ್ರುವ - ಎನ್ಜಿ, ನವೀಕರಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಗಣೆ, ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲಾಚೆಯ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ.
ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಕೆ. ರಾಮಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೊರೆತಿರುವುದು. ಅದನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಕೇವಲ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್, ವಿಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಯೋಜಿತ ವಸ್ತು, ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಿಖರ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ, ಜೀವಿತಾವಧಿ ಬೆಂಬಲ, ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಿಂಗ್ ಎಚ್ಎಎಲ್ಗೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಮಾನಗಳ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಕರು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ಆಧುನಿಕ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲದ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಘಟಕಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ವಸ್ತುಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ಏರ್ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮನಮೋಹನ್ ಬಹದ್ದೂರ್, ಮೂಲಭೂತ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಟಿಟಿ - 40 ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಲ್ಲದು. ಧ್ರುವ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಮಾನಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ.ಈ ವಿಮಾನಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬಗಳಿಂದಾಗಿ ವಾಯುಪಡೆಯು ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆದರೂ, ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲಾಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಉದಯಪುರ ಮೂಲದ ಉಸಾನಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಂಬ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ಅಭಿನವ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದರ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಮಾನಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದ ಭಾರತೀಯ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸ್ವದೇಶೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಸ್ವಾಧೀನವು ಐದನೇ ಮತ್ತು ಆರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಗುರಿ ಕೇವಲ ವಿಮಾನ ಆಮದು ಬದಲಿಗೆ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪರ್ಯಾಯ ತರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ, ತಯಾರಿಸುವ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ, ನಿರ್ವಹಿಸುವ, ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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